¡Batalla de titanes! Nysos vs Nevada Beach por los $200,000 que repartirá el Laffit Pincay Jr. S. (G2) en Santa Anita Park

El enfrentamiento generacional que ofrece el Laffit Pincay Jr. será uno de los eventos que captará la mayor atención en el día inaugural del Classic Meet, que se disputará este domingo en Santa Anita Park esta prueba Grado 2 con una distancia de 1.700 metros y un premio total de $200,000.

Laffit Pincay Jr., (G2) es una de las tres carreras de Grado 2 en la jornada inaugural el 28 de diciembre, prueba que dará un choque esperado de ganadores recientes de Grado 1 en el en la presente temporada y ambos entrenados por Bob Baffert; Nysos y Nevada Beach.

Santa Anita Park: Duelo generacional entre los pensionados de Bob Baffert

Nysos y Nevada Beach, ambos entrenados por el Salón de la Fama, Bob Baffert, ambos ganadores de Grado 1 surgen como uno de los grandes atractivos para la presente fecha. Nysos llevando las sedas de Baoma Corp. y Nevada Beach corriendo para Michael Pegram, Karl Watson y Paul Weitman.

Nysos, ganador recientemente de la Breeders’ Cup Dirt Mile (G1) en un final de leyenda derrotando a Citizen Bull, aspira a culminar su temporada de 4 años con un cuarto triunfo consecutivo. Este hijo de Nyquist, contará con la monta de Flavien Prat.

Por su parte, Nevada Beach, el único potro de tres años en la competencia es ganador del Goodwood Stakes (G1) en septiembre. De cara a esta carrera, el hijo de Omaha Beach se recuperó de un séptimo puesto en la Breeders' Cup Classic (G1) para superar a British Isles por medio cuerpo en el Native Diver Stakes (G3) en Del Mar el 22 de noviembre.

Laffit Pincay Jr., (G2) con una bolsa de $200.000, se corre en 1.700 metros y está pautada para la sexta carrera de once programadas. Inicia a las 5:30 p.m., hora de Venezuela. Estos son los inscritos: