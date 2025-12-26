Mira el sentido mensaje de Samuel Marín para todos los seguidores de Gaceta Hípica

Suscríbete a nuestros canales

El jinete venezolano Samuel Marín, quien, en su cuarto año en campaña en Estados Unidos, se ha convertido en uno de los mejores fustas criollos que hacen campaña fuera de nuestras fronteras.

Marín, talentoso que muestra sus mejores habilidades sobre los ejemplares finos de carreras, ha conseguido en su corta pero fructífera campaña tres títulos y en la presente zafra se mantiene como líder en el naciente meeting de Tampa Bay Downs, que celebra su centenario.

Samuel Marín, además de su talento como jinete profesional, se ha caracterizado por su talento comunicacional. El joven jockey además cuenta con un poder de dicción que hace posible la comunicación de los medios, y para el equipo de Meridiano.ne y Gaceta Hípica, tuvo la oportunidad de recibir y a su vez transmitir un mensaje de Feliz Navidad para todos los venezolanos.

Marín, en la actualidad, suma 415 victorias en general, de las cuales 214 han sido en la presente zafra. Para la jornada de este fin de semana, viernes y sábado, el jockey criollo tiene 13 compromisos de monta.

Para la jornada de este viernes cuenta con siete firmas. Comienza en la primera carrera y luego continúa desde la cuarta hasta la novena de la tarde. Entre tanto, para el sábado comienza en la tercera, y prosigue a partir de la quinta hasta la novena de la cartelera.