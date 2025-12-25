Abril, el mes de la consagración épica para jinetes y entrenadores venezolanos en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Al concluir el primer trimestre de la temporada, nos encontramos con cifras impresionantes impuestas por los venezolanos. No obstante, no todo se detiene ahí. Los expertos del entrenamiento y del sillín siguen persiguiendo esos grandes números que los distinguirían de los demás y que representan un desafío para las generaciones futuras, quienes desean lograr esas hazañas. Huella que perdurará con el tiempo.

Generación de relevo se impone con creces

Las nuevas generaciones de jinetes y entrenadores venezolanos están dando fruto en el comenzar de sus carreras profesionales. Tal es el caso de los jinetes Christopher Elliott, Jean Greagor Briceño y Mychel Sánchez, por su parte el entrenador experimentado Víctor Barboza Jr., quienes colocaron sus primeros números emblemáticos en la temporada.

Christopher Elliott, considerado como el mejor jinete aprendiz de la nación hasta el mes de julio, tras lograr su grado de profesional. El 6 de abril, consiguió su victoria 100 de por vida, a través del ejemplar Just Words para el entrenador Jamest Ryerson, en Aqueduct, New York.

Víctor Barboza Jr., el 10 de abril consigue su victoria 600 de por vida en tierras norteñas, por intermedio de Lady Patrick’s, bajo la conducción del jinete José Ocasio, en Gulfstream Park, durante el Sprint Summer de Palm Meet.

Mychel Sánchez, considerado el mejor jinete venezolano en los últimos años por su gran desempeño llegó a 1600 victorias el 13 de abril, con el ejemplar Urban Symphony, para el campeón de los entrenadores Jamie Ness, en Parx Racing.

El mes de abril concluyó con las 100 fletadas para el jinete Jean Greagor Briceño, quien lució sus mejores habilidades sobre el ejemplar Sugar Bee, entrenado por Milan Milosevic, triunfo logrado en el hipódromo de Laurel Park.