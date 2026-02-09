La Vinotinto femenina cayó en su segundo juego del Sudamericano sub-20

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 8 de febrero no fue precisamente positivo para la Vinotinto femenina que está compitiendo en el Sudamericano sub-20, disputado en este momento en suelo paraguayo, justamente porque las criollas no pudieron sacar la mejor parte en el duelo contra Colombia.

El combinado nacional disputó un cerrado compromiso, lleno de exigencia ante las cafeteras, en el que solo un gol de Maithe López al 81' pudo marcar las distancias de un equipo y otro, dando esta vez los tres puntos a las colombianas, que respiraron en la tabla.

Ese 1-0 sirvió a Colombia para ubicarse ahora mismo en la segunda posición con una suma de cuatro puntos, mientras las venezolanas quedaron en la cuarta casilla (de cinco equipos) con tres unidades en el registro.

Esos tres puntos las criollas los habían obtenido el 4 de febrero, cuando derrotaron al combinado de Uruguay con marcador de 0-2 y daban el primer paso para avanzar de ronda.

¿Qué le resta a la Vinotinto en el Sudamericano?

Este revés aún no compromete seriamente las aspiraciones del conjunto venezolano, que todavía tiene por jugar dos jornadas y que pudieran ser claves para obtener el pase a la siguiente ronda.

Las criollas tienen el siguiente duelo el 10 de febrero ante la escuadra anfitriona, Paraguay, y luego deberán toparse las caras contra Chile el 12 de febrero. Ambos duelos con relevancia, porque las paraguayas son las líderes actualmente del pelotón con cuatro unidades, mientras las chilenas son últimas con un punto.

Hay que recordar que por cada grupo avanzan los tres primeros en la clasificación y ya en el hexagonal las seis selecciones presentes buscarían ubicarse dentro de los primeros cuatro puestos. Allí, entonces, la Vinotinto buscaría su tercera participación en un mundial de la categoría, tras 2026 y 2024.