LaLiga: Real Madrid gana un sufrido partido a Valencia y se mantiene cerca de Barcelona

El Real Madrid volvió a la acción en LaLiga este domingo 8 de febrero ante un Valencia que lo recibía por la jornada 23. Mestalla fue el epicentro de la aguerrida batalla que protagonizaron, en la que los merengues se llevaron los tres puntos.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa logró cumplir con la misión y sacó el triunfo de visitante 0-2. Eso sí, no sin antes emplearse a fondo para transitar el complicado careo ante los valencianistas, que juegan este partido desde hace años como un clásico.

El primer tanto del partido tuvo que esperar y fue obra de Álvaro Carrera. No fue hasta el minuto 65' que los merengues encontraron la vía del gol, gracias al lateral español, que hizo la guerra por su cuenta desde la banda izquierda y encaró a varios rivales, para terminar plantándose ante el guardameta Stole Dimitrievski.

Kylian Mbappé sostiene al Real Madrid

Con la aparición goleadora de Carreras, el partido transcurrió con el parcial 0-1 casi hasta el final, cuando finalmente tocó la puerta el jugador más en forma del equipo madridista durante la temporada: Kylian Mbappé.

Sí, el francés volvió a aparecer para los suyos con lo que mejor se le está dando esta campaña, que son goles. Esta vez, su tanto llegó al 90+1, con un Valencia muy adelantado y con espacios a las espaldas, aprovechadas por el atacante galo, que no desperdició un mano a mano.

Esta nueva diana a su cuenta representa el número 22 en esta edición doméstica, en la que se mantiene como el líder de este apartado estadístico y ha sido clave para mantener en carrera a un Real Madrid irregular.