MLB: Medias Rojas de Boston no tiene planes de cambiar a este venezolano

Los rumores de mercado de cambios siguen su curso en la Major League Baseball, especialmente cuando se acercan momentos clave para una nueva temporada. En ese contexto, el nombre de Wilyer Abreu ha comenzado a ganar protagonismo, luego de que surgieran versiones que lo vinculan indirectamente con conversaciones comerciales entre los Medias Rojas de Boston y los Astros de Houston.

De acuerdo con información del periodista Chandler Rome, Boston no tiene interés alguno en desprenderse del jardinero venezolano. Esta postura es clara y firme, incluso cuando desde Houston se filtra que Abreu es un perfil más atractivo que Jarren Duran en el marco de posibles negociaciones relacionadas con el antesalista Isaac Paredes, respectivamente.

Wilyer Abreu - MLB

El interés de los Astros no sorprende y más tomando en consideración su necesidad de sumar una pieza de alto valor en los jardines. Abreu ha mostrado solidez defensiva como pocos y una evolución constante con el bate, cualidades muy valoradas por una organización que busca piezas jóvenes, controlables y con impacto inmediato.

Sin embargo, para los Medias Rojas, el venezolano forma parte fundamental del núcleo que están construyendo para volver a competir al máximo, no solo por la División Este de la Liga Americana, sino por ganar la Serie Mundial.

Desde las oficinas de Boston, el mensaje es claro con respecto a su planificación. Abreu no solo aporta en el terreno, sino que también encaja a la perfección con lo que busca el cuerpo técnico que lidera Alex Cora.

En cuanto a Isaac Paredes, su nombre sigue circulando con fuerza en el mercado, y los Astros continúan explorando opciones, pero no cabe duda de que el venezolano sería una pieza más que ideal en su alineación.

Por ahora, Boston se mantiene firme, enviando una señal clara al resto de la liga, al aclarar que Wilyer Abreu no está disponible para ser cambiado de cara a esta temporada 2026 de la MLB.