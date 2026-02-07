MLB: ¿Puede Ronald Acuña Jr. lograr otra temporada 40-40?

Suscríbete a nuestros canales

El país entero y todo el mundo del beisbol se detuvo cuando Ronald Acuña Jr. abandonó el terreno con una nueva lesión en su rodilla. Sin embargo, lo que para cualquier atleta sería el inicio del declive, para el “Abusador” parece ser simplemente el prólogo de una gesta sin precedentes. De cara a la temporada 2026, las proyecciones han dejado de ser conservadoras para rozar lo que muchos consideran "imposible".

Una apuesta por la historia en Atlanta

Tras una campaña 2025 agridulce, donde los Bravos de Atlanta quedaron fuera de la postemporada por primera vez en ocho años, la organización busca redimirse. En este contexto, el reconocido analista de MLB.com, Mark Bowman, ha lanzado una predicción que significaría un logro histórico: Ronald Acuña Jr. no solo volverá a su nivel estelar, sino que buscará su segundo registro 40-40 tras haberse operado ambas rodillas.

La lógica deportiva dicta precaución. Dos cirugías de ligamento anterior cruzado (ACL) suelen mermar la explosividad de un corredor y la estabilidad de un bateador de poder. Pero Acuña no es un jugador convencional. Según Bowman, la capacidad física del oriundo de La Sabana desafía cualquier manual de medicina deportiva previo, posicionándolo nuevamente como el jugador con más chispa de toda la Gran Carpa.

La evidencia de una fuerza sobrenatural en el jardín derecho

¿En qué se basa esta proyección tan audaz? El análisis no surge del optimismo ciego, sino de jugadas dignas de un extraterrestre vistas el año pasado. Durante sus 95 encuentros disputados en 2025, Acuña realizó disparos desde la esquina del jardín derecho hasta la antesala sin necesidad de impulso, una exhibición de fuerza pura que confirmó que su brazo y su tren inferior mantienen una potencia de élite.

"Es el jugador con las mejores condiciones físicas que jamás haya vestido el uniforme de los Bravos", afirma Bowman.

El club del 40-40 y un nuevo capítulo por escribir

Lograr una temporada de 40 cuadrangulares y 40 bases robadas es una rareza que requiere una mezcla perfecta de velocidad y fuerza. Acuña ya sabe lo que es fundar su propio club (el 40-70), pero hacerlo después de pasar dos veces por el quirófano para reconstruir sus rodillas sería un hito que cambiaría la percepción sobre las lesiones de larga duración en el deporte profesional.

Para los Bravos, el éxito de 2026 depende directamente de la salud del venezolano. Si Acuña logra mantenerse en el lineup y recuperar esa agresividad en las almohadillas que lo caracteriza, Atlanta no solo será candidato a ganar su división, sino que el jardinero se convertirá en el primer ser humano en la historia en alcanzar el 40-40 con dos cirugías de ACL a cuestas. El reto está servido y, tratándose de Acuña, lo impensable suele volverse realidad.