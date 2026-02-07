MLB: Yankees de Nueva York traen de regreso a este MVP para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York siguen moviéndose en el mercado de agentes libres y, en esta oportunidad, suman experiencia, liderazgo y consistencia a su alineación con la firma de Paul Goldschmidt, quien acordó un contrato por un año para la temporada 2026, según fuentes.

El veterano inicialista continúa siendo una pieza confiable tanto dentro como fuera del terreno, una cualidad que el conjunto neoyorquino valora especialmente en su constante búsqueda por regresar a la cima tras un decepcionante 2025 a nivel colectivo.

El pelotero de 38 años viene de una campaña sólida en 2025 con los “Bombarderos”, en la que disputó 146 encuentros, 489 turnos al bate, 76 carreras anotadas, 134 imparables, 31 dobles, 10 cuadrangulares, 45 remolcadas, cinco bases robadas, 36 boletos y .274 de promedio de bateo.

Paul Goldschmidt – Yankees de Nueva York

La decisión de los Yankees de retener a Paul Goldschmidt responde a algo más que números. Su preparación diaria, disciplina en el plato y capacidad para adaptarse a distintos roles como inicialista o bateador designado lo convierten en una opción valiosa para el cuerpo técnico de Aaron Boone.

Además del impacto en Grandes Ligas, Goldschmidt llega a 2026 con un reconocimiento adicional: fue incluido recientemente en el roster de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol.

Finalmente, con un contrato corto pero estratégico, ambas partes apuestan a un beneficio mutuo. Goldschmidt buscará seguir demostrando que aún tiene impacto en el más alto nivel de MLB, mientras los Yankees confían en que su veteranía será clave en momentos determinantes.