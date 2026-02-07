Estos son los retirados de la Reunión N°3 en Valencia 7-2-2026

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 7 de febrero se tendrá la tercera reunión, la cual contará con un atractivo programa de ocho carreras que incluye el Clásico “Súper Sergio” a disputarse en las instalaciones del Hipódromo Nacional de Valencia.

Además, se realizará el emocionante juego del 5 y 6 que buscará nuevo monto sellado en recaudación.

Meridiano: Información oficial de ejemplares retirados Valencia

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales, la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número tres de la temporada 2026.

En la primera carrera reservada para yeguas de tres y más años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo) (exclusiva para jinetes de Valencia), en distancia de 1.300 metros, ha sido retirada la número 2, Gran Marisela, presentada por Renny Verastegui, y llevaba la monta de Josmar Vásquez.

En la tercera carrera reservada para caballos de tres y más años, que no hayan ganado en los últimos seis meses, en distancia de 1.300 metros, ha sido retirado la número 5, American White, presentado por Juan Carlos Pérez, y llevaba la monta de Juan Diego Calicho.

Mientras que, en la cuarta competencia, segunda para el juego del 5y6, es para el lote de yeguas de tres y más años, ganadoras de cuatro y cinco carreras (a excepción de carreras de reclamo), para el trayecto de 1.400 metros. Quedó fuera de la acción la castaña Rinascente, pues reaparecía luego de 56 días sin correr; al mismo tiempo, era montada por el jockey Jonás Rijo y la entrenaba Jhony José Briceño.

Meridiano: Motivos de los retiros en Valencia

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro Gran Marisela es por Politraumatismo mientras que el retiro de Rinascente es por Claudicación del miembro anterior derecho.

1ª) #2 Gran Marisela fue retirada por Politraumatismo.

3ª) #5 American White fue retirada por Inapetencia.

4ª) #5 Rinascente fue retirada por Claudicación del miembro anterior derecho.