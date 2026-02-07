Regalo de altura: Emisael Jaramillo festeja sus 49 años con doblete de victorias en Santa Anita Park

Suscríbete a nuestros canales

Si hay un día especial para Emisael Jaramillo es el de su cumpleaños. En esta ocasión, lejos de su habitual hogar en Florida, el campeón venezolano recibió sus 49 años bajo el sol de California con dos victorias contundentes durante la jornada del viernes 6 de febrero en el hipódromo de Santa Anita Park.

Con estos triunfos, Jaramillo alcanza los 16 primeros en el Classic Meet, colocándose a solo tres victorias del liderato de la estadística, actualmente en manos del mexicano Juan Hernández. El venezolano logró sus visitas al recinto de ganadores en dupla con los entrenadores Jeff Mullins y Peter Miller, confirmando que su disciplina y talento le siguen abriendo puertas en los establos más competitivos.

Dominio absoluto en la arena de Emisael Jaramillo

La primera alegría llegó en la sexta carrera, un Starter Optional Claiming de $50,000. Jaramillo condujo a Liam Smith, un veloz potro de tres años hijo de Midshipman, que dominó de extremo a extremo los 1,300 metros. El pupilo de Jeff Mullins se impuso por una impresionante diferencia de 11 cuerpos, agenciando un tiempo de 1:16.56 en pista rápida. Como gran favorito, devolvió dividendos de $3.40, $2.20 y $2.10.

"El Muchacho de la Película" celebra y factura

Para cerrar con broche de oro, el jinete bautizado por el recordado narrador hípico venezolano Lester Rivas como “El Muchacho de la Película”, impuso a Runamileinmyshoes en la octava competencia, un Allowance Optional Claiming con bolsa de $70,000.

Haciendo honor a su nombre, la yegua presentada por Peter Miller recorrió la milla con total solvencia, deteniendo el cronómetro en 1:37.55. Fue una victoria cómoda que representó el segundo lauro de la tarde para el criollo, con retorno de $5.00, $2.40 y $2.10 en las taquillas.