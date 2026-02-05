Santa Anita Park: Intrepido y Desert Gate lideran el grupo compacto del Robert B. Lewis Stakes (G3) camino al Kentucky Derby

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana el hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, tendrá en su cartelera sabatina cuatro Stakes, tres de ellas de Grado, que incluye el Robert B. Lewis Stakes (G3) prueba que otorga puntos camino al Kentucky Derby (G1).

Dentro de este grupo destaca el potro Intrepido, que busca sumar 20 puntos adicionales a los 10 conseguido el pasado año, y que lo acerque a la carrera más importante a correrse el sábado 2 de mayo. Esta justa otorga una escala de 20-10-6-4-2 a los cinco primeros del marcador.

Santa Anita Park: Siete potros irán en el Robert B. Lewis Stakes (G3)

El circuito de Santa Anita Park, recibirá el Robert B. Lewis Stakes (G3) de $200,000 es un importante trampolín hacia Churchill Downs y ofrece 20 puntos de clasificación al ganador. Esta es la tercera de las cinco que se correrán en el circuito de California.

El Robert B. Lewis Stakes (G3) fue reservada para la octava carrera de la jornada con la participación de siete potros de tres años, que buscan acercarse al Kentucky Derby (G1). El Robert B. Lewis Stakes (G3) se corre en distancia de una milla en pista de arena.

Para esta carrera, Intrepido encabeza la nómina luego de su imponente triunfo en el American Pharoah (G1) en octubre en esta misma pista, derrotando a Desert Gate de Bob Baffert, que también estará en este evento y que surge como si principal enemigo, que luego de ganar el Best Pal Stakes (G3) escolta a Brant en el Del Mar Futurity Stakes (G1) y al mencionado Intrepido.

Baffert, también estará presente con Plutarch y Cherokee Nation, que costó más de un millón de dólares en subasta, pero que no ha podido en cuatro carreras.

La nómina la completan Briggs Armypower, Robusta y Secured Freedom, ejemplares que buscaran la sorpresa en esta prueba en la tarde californiana.