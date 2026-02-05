Aprendiz venezolano logra su primera victoria del 2026 con trifecta criolla en Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

El joven jinete Kleiner Mejías sumó su primer triunfo del año tras cerrar diciembre con su éxito inicial en el turf norteamericano. Durante la séptima carrera de este miércoles en Tampa Bay Downs, un claiming de $21.500 en distancia de 1.640 metros, el venezolano dominó la escena y encabezó un podio totalmente nacional.

Dominio de jinetes venezolanos en Tampa Bay Downs

Kleiner Mejías alcanzó la victoria sobre el ejemplar Paynter’s Prodigy, propiedad del entrenador Enrique Hernández. El binomio registró un tiempo oficial de 1:39.85 y generó dividendos de $7.20, $4.00 y $3.40. El purasangre de cinco años, hijo de Paynter, mantiene una racha efectiva con dos triunfos en tres presentaciones este año y una campaña global de cinco lauros en 23 compromisos.

El éxito venezolano se extendió a las posiciones secundarias. Samy Camacho aseguró el segundo lugar con el ejemplar Action Seeker ($4.00), mientras que Daniel Centeno completó el podio sobre Mission Mike ($6.20). Esta combinación resultó en una trifecta criolla que pagó $55.65 a los apostadores. Con este resultado, Mejías ratifica su buen momento en las pistas estadounidenses.

Para este jueves, Mejías tiene un compromiso de monta en la segunda carrera de la jornada, en u claming de $19.000, mientras para el día viernes, tiene una monta en la séptima carrera, con el ejemplar Mossad en un Maiden Claiming de $21.500, y cerrará el sábado en la sexta prueba, con la conducción de Jess So Flatterin en un Maiden Claming de $55.000.