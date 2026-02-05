NBA: Wembanyama y San Antonio vuelven a pasar por encima de los actuales campeones

Suscríbete a nuestros canales

San Antonio Spurs dio un golpe contundente en sus aspiraciones de pelear por el banderín en la Conferencia Oeste, tras superar 116-106 a Oklahoma City Thunder en la jornada de este miércoles por la noche desde el AT&T Center.

Keldon Johnson destacó con 25 puntos, mientras que el estirado Victor Wembanyama sumó 22 puntos y 14 rebotes, continuando con su impresionante rendimiento y consolidándose como líder del conjunto tejano. El equipo Mitch Johnson logró superar al actual campeón de la NBA por cuarta vez en lo que va de temporada, consolidando una racha positiva y ganando su segundo partido consecutivo.

Además, De'Aaron Fox contribuyó con 15 puntos y 10 asistencias, mientras que el alero novato Carter Bryant igualó su máximo de la temporada con 11 puntos, demostrando el buen nivel colectivo de los Spurs en este enfrentamiento. Con este triunfo, la franquicia de Texas quedó a solo cinco partidos de diferencia de la cima en el Oeste con marca de 34 juegos ganados y 16 reveses.

Oklahoma City Thunder sin Shai Gilgeous-Alexander

Aunque luchó hasta el final, Oklahoma City se vio claramente afectado por las ausencias. La estrella del equipo, Shai Gilgeous-Alexander, no estuvo disponible debido a una distensión abdominal, y el Thunder jugó sin todos sus titulares en la segunda noche consecutiva, lo que complicó aún más las cosas en el desafío de este 4 de febrero en el mejor baloncesto del mundo.

A pesar de estas bajas, Kenrich Williams fue el máximo anotador de su equipo con 25 puntos, mientras que Jaylin Williams aportó un sólido doble-doble con 24 unidades y 12 rebotes. Sin embargo, la falta de profundidad en el banquillo y la ausencia de su principal referente impidieron que los vigentes monarcas de la NBA pudieran pelear por la victoria en este enfrentamiento clave.

El equipo de San Antonio, que sigue en ascenso con el liderazgo de Wembanyama y el talento emergente de sus jóvenes jugadores, continúa demostrando que es un contendiente serio en la temporada. A pesar de las ausencias del Thunder, la victoria de los Spurs refuerza su confianza y les permite mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la conferencia.