NBA: ¡Bombazo! James Harden es cambiado al "equipo" de LeBron

El mercado de la NBA se ha sacudido con un movimiento inesperado. Según informa el insder de la NBA, Shams Charania este 3 de febrero de 2026, Los Angeles Clippers han acordado traspasar al 11 veces All-Star James Harden a los Cleveland Cavaliers.

A cambio, el equipo de Ohio envía a su base estelar Darius Garland y una selección de segunda ronda del Draft 2026 a la ciudad de las estrellas.

Análisis del Traspaso: ¿Por qué ahora?

Los Cavs, actualmente con un récord de 30-21, buscan dar el salto definitivo hacia las Finales del Este. Al adquirir a Harden, suman a un generador de juego de élite que puede liberar de presión ofensiva a Donovan Mitchell.

A pesar de sus 36 años, "La Barba" ha demostrado que su capacidad de pase y su capacidad anotadora sigue intacto. Para los Clippers con la llegada de Garland, un base de 26 años con calibre All-Star, la franquicia busca un líder para la era post-Kawhi Leonard y mayor dinamismo en una plantilla que era la más veterana de la liga.