NBA

NBA: ¡Bombazo! James Harden es cambiado al "equipo" de LeBron

El MVP de la NBA en la temporada 2018 tendrá un nuevo equipo en el mejor baloncesto del mundo 

Por

Iván Holguín
Martes, 03 de febrero de 2026 a las 09:27 pm
NBA: ¡Bombazo! James Harden es cambiado al "equipo" de LeBron
Suscríbete a nuestros canales

El mercado de la NBA se ha sacudido con un movimiento inesperado. Según informa el insder de la NBA, Shams Charania este 3 de febrero de 2026, Los Angeles Clippers han acordado traspasar al 11 veces All-Star James Harden a los Cleveland Cavaliers.

NOTAS RELACIONADAS

A cambio, el equipo de Ohio envía a su base estelar Darius Garland y una selección de segunda ronda del Draft 2026 a la ciudad de las estrellas.

Análisis del Traspaso: ¿Por qué ahora?

Los Cavs, actualmente con un récord de 30-21, buscan dar el salto definitivo hacia las Finales del Este. Al adquirir a Harden, suman a un generador de juego de élite que puede liberar de presión ofensiva a Donovan Mitchell.

A pesar de sus 36 años, "La Barba" ha demostrado que su capacidad de pase y su capacidad anotadora sigue intacto. Para los Clippers con la llegada de Garland, un base de 26 años con calibre All-Star, la franquicia busca un líder para la era post-Kawhi Leonard y mayor dinamismo en una plantilla que era la más veterana de la liga.

Estadística (Por partido) James Harden (LAC) Darius Garland (CLE)
Puntos 25.4 18.0
Asistencias 8.1 6.9
Rebotes 4.8 2.4
TC% 41.9% 45.1%
Edad 36 años 26 años

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo LVBP Yadier Molina
Martes 03 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Baloncesto