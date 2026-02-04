¿Cuántos venezolanos han superado las 1000 carreras empujadas en la MLB?

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela es uno de los países con mayor exportación de peloteros talentosos a lo largo de la historia en las Grandes Ligas y tan bueno han sido el rendimiento de los criollos, que ya algunos superaron la barrera de las 1000 carreras empujadas de por vida. Una lista que repasaremos a continuación.

Para llegar al millar de rayitas traídas al plato se necesitan, al menos, 10 campañas con un promedio de 100 remolques por año, un diáfano ejemplo que deja claro lo complicado que es llegar a esa cifra redonda y ya van seis venezolanos que superaron esa barrera.

El líder absoluto, es Miguel Cabrera, quien de hecho estuvo bastante cerca de alcanzar las 2000 impulsadas en su superlativa trayectoria digna de Cooperstown y se ubica en el top 12 de todos los tiempos. El resto de los criollos que ha superado las 1000 fletadas, no ha logrado empujar más de 1500.

Lista de peloteros venezolanos con más de 1000 empujadas:

Miguel Cabrera (1881) Andrés Galarraga (1425) Bob Abreu (1363) Magglio Ordóñez (1236) Víctor Martínez (1178) Salvador Pérez (1016).

De este listado, el único que se mantiene activo, es el receptor de 35 años "Salvy", quien puede seguir acercándose a "Miggy" o en su defecto, buscar ser el segundo venezolano con más de 1500 empujadas en la MLB.

¿Qué peloteros venezolanos están cerca de las 1000 impulsadas?

Aunque actualmente hay mucho talento venezolano en Las Mayores, la inconsistencia ha sido un factor que la gran parte no ha podido esquivar, por distintos factores y por el momento, hay dos que lucen con buenas posibilidades de superar esa barrera de las 1000 traídas al plato.

El primero es Eugenio Suárez, quien actualmente suma 949 rayitas fletadas y podría conseguir la cifra redonda este mismo año, en su regreso a los Rojos de Cincinnati. Por su parte, José Altuve ostenta 889 remolcadas y según las proyecciones, podría meterse en el prestigioso listado en las próximas dos campañas.