Copa del Rey: Así fue la insólita jugada que ocurrió en el duelo de Barcelona ante Albacete

El duelo que disputaron Barcelona y Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey, con transmisión de Meridiano Televisión, tuvo de todo en su recorrido. Goles, suspenso y una jugada surrealista, que está dando la vuelta en redes sociales.

La secuencia dejó como protagonistas a dos titulares culés, Joan García y Ronald Araújo, y se dio en el tramo final de esa primera parte en la que el uruguayo dibujó una buena acción defensiva, cruzándose a la humanidad de Antonio Puertas y eliminando el peligro que este traía a la valla del guardameta azulgrana.

El portero culé, que había dudado previamente en salir de su zona, blocó la pelota antes de que la misma saliera del terreno de juego. Acto siguiente llegaría el momento surrealista, con Araújo fuera del terreno de juego y tirado en el gramado ante la lenta llegada de García, que se disponía a felicitarlo por su lance.

Aunque ninguno de los dos se percató que el guardameta aún tenía la esférica en mano, razón que obligó al árbitro, Munuera Montero, a señalar córner con ambos jugadores fuera del terreno autorizado, dejando a Albacete una buena oportunidad para buscar el empate en el marcador, que parcialmente iba 0-1 con el tanto de Lamine Yamal.

Barcelona logró el objetivo con algo de suspenso al final

Los culés alcanzaron la misión con la que llegaron a este encuentro, que no era otra a la de avanzar de ronda y esperar rival en la semifinal copera. Eso sí, no sin antes haber pasado por minutos de suspenso en el partido.

Justamente, esto se dio ya con la pizarra 0-2 favorable a los azulgranas y con todo encaminado para estar tranquilos en semis, cuando llegaría el descuento al 87' de los locales, con varios minutos aún por disputar.

De hecho, Albacete gozó de una gran ocasión para el empate en el tiempo agregado, que pudo defender en la línea de gol el defensor Gerard Martín, que salvó a su Barcelona y terminó de contribuir par el boleto a la siguiente ronda.