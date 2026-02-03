LVBP: Federico Rojas tiene estas palabras tras la conquista del título con Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional quedará marcada como una de las más exigentes y emotivas para los Navegantes del Magallanes. Tras levantar el título número 14 de su historia tras su triunfo en el juego 6 ante Caribes de Anzoátegui, la nave turca celebró mucho más que un campeonato: consolidó un proyecto deportivo que supo resistir la presión por un mal comienzo, los cambios y la intensidad diaria de una de las ligas invernales más importantes de este deporte.

El camino no fue sencillo. Desde el inicio, la organización entendió que mantener la identidad sería tan importante como reforzar el roster. La constancia, la planificación y el compromiso colectivo se convirtieron en pilares fundamentales para alcanzar el objetivo final.

En ese contexto, el gerente deportivo, Federico Rojas, habló en exclusiva para Meridiano en medio de las celebraciones por el título.

Federico Rojas – Navegantes del Magallanes

El gerente deportivo de la nave turca ofreció detalles reveladores sobre lo que significó esta campaña. “Fue mucha intensidad, todos los días con un reto diferente. Mantener la esencia de lo que queríamos fue lo más complicado, pero nunca nos detuvimos”, expresó, resaltando el valor del grupo humano por encima de cualquier individualidad.

Rojas destacó que jugadores, cuerpo técnico y oficina trabajaron en una misma dirección, algo que considera determinante para no bajar los brazos en los momentos difíciles. “Todo el mundo puso su grano de arena y eso hizo posible que llegara la 14 para el Magallanes”, afirmó con evidente emoción, subrayando el carácter competitivo del equipo durante toda la temporada.

Dentro de las decisiones estratégicas, el gerente deportivo señaló como fundamentales los movimientos realizados desde mitad de año. Los cambios que involucraron a piezas como Rougned Odor, así como las incorporaciones de jugadores clave, terminaron dando equilibrio al roster. Sin embargo, Rojas fue claro al señalar un punto de inflexión: la llegada de Yadier Molina como manager.

Finalmente, dio a conocer detalles sobre lo que valió la llegada de una figura tan imponente como la de Yadier Molina. “Lo de Yadier fue determinante. Tener a ese grupo en el staff, tan comprometido y profesional, hizo que todo fuera más sencillo”, explicó. Para Rojas, la combinación entre experiencia, liderazgo y planificación fue la fórmula perfecta para que el Magallanes cerrara una temporada inolvidable y reafirmara su lugar entre los grandes de la LVBP.