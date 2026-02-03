Detenida tiktoker venezolana por riña callejera: fiscal general se pronuncia

Suscríbete a nuestros canales

Se ha confirmado que la tiktoker venezolana Evelin Norbelis Velásquez Merlo, mejor conocida como “La hija de Dios”, fue detenida tras una fuerte pelea con una mujer en plena vía pública. El video se hizo viral en las redes sociales, llegando hasta el fiscal general, Tarek William Saab.

Detenida tiktoker

Se ha conocido que Evelin sostuvo el altercado con una mujer conocida como Bárbara Méndez, quien también se encuentra en prisión, esperando la sentencia por alteración del orden.

“Dichas mujeres en el sector Piedra Blanca sin mediar palabras se agredieron de forma salvaje en la vía pública, alterando el orden público", indicó el fiscal en redes sociales.

En clip ambas mujeres aparecen en la calle del estado La Guaira, ocasionando el impacto de las personas presentes, por los fuertes intercambios de golpes.

Evelin Velásquez presenta un historial de agresiones en el país, siendo detenida en junio del 2025 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Estados Unidos, donde luego fue deportada a Venezuela.

Salida de prisión

La joven había sido detenida en el año 2025, y puesta en libertad en los primeros días de este 2026, teniendo menos de un mes en la calle.

Ahora espera por la decisión de las autoridades venezolanos por el caso de agresión en plena vía pública.