Flick y su convocatoria con pocas rotaciones para el asalto al Carlos Belmonte

Hansi Flick ha dejado claras sus intenciones: la Copa del Rey es una prioridad absoluta. Tras ver cómo el Albacete Balompié fue capaz de apear al Real Madrid en la ronda anterior, el técnico alemán no ha querido experimentos en su lista de convocados para el duelo de cuartos de final que se disputa esta noche en el Estadio Carlos Belmonte.

Una lista de gala con una baja sensible

La noticia principal en la Ciudad Deportiva Joan Gamper ha sido la ausencia de Raphinha. El brasileño, uno de los pilares del ataque azulgrana esta temporada, se queda en Barcelona debido a unas molestias físicas que, aunque no parecen de gravedad, han llevado al cuerpo técnico a optar por la precaución.

Sin embargo, el resto de los pesos pesados están listos para la batalla. La delantera infunde respeto con el tridente formado por Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marcus Rashford, quien se ha adaptado rápidamente al esquema de Flick. Además, la joven perla Roony Bardghji sigue ganando peso en las convocatorias importantes.

En la línea defensiva, la presencia de Jules Koundé era la principal duda tras no terminar el último encuentro liguero ante el Elche, pero el francés ha entrado finalmente en la lista junto a figuras clave como Ronald Araújo, Pau Cubarsí y Alejandro Balde.

El centro del campo mantiene la estructura de confianza del técnico. Con la baja ya conocida de larga duración de Gavi y Pedri, el timón del equipo recaerá en la jerarquía de Frenkie de Jong, acompañado por el despliegue de Marc Casadó y la visión de Dani Olmo. Los jóvenes Marc Bernal y Tommy completan una medular que mezcla juventud y experiencia.

El Carlos Belmonte, un escenario de riesgo

El Barça llega sobre aviso. El Albacete, dirigido por Alberto González, se ha convertido en la gran revelación del torneo tras su épica victoria ante el eterno rival (3-2). Los manchegos confían en el olfato goleador de Jefté Betancor y en el ambiente hostil de su estadio para intentar otra "machada" histórica.

Flick, en rueda de prensa, ha advertido sobre el peligro del rival: "Están avisados. El Albacete compite muy bien y ya demostró de lo que es capaz. Si no estamos al 100%, sufriremos".

Convocatoria Oficial