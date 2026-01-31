Fútbol Internacional

El Barcelona gana y sigue líder de la Liga Española

Los azulgranas se llevaron los tres puntos con goles de Lamine Yamal, Ferrán Torres y Marcus Rashford

Sabado, 31 de enero de 2026
El FC Barcelona no cede terreno en la lucha por el título. Los dirigidos por Hansi Flick solventaron con autoridad su compromiso ante el Elche, logrando una victoria por 3-1 que los consolida como líderes absolutos de LaLiga.

Con este resultado, el equipo culé alcanza los 55 puntos, obligando al Real Madrid (51 pts) a ganar mañana en su derbi ante el Rayo Vallecano si no quiere descolgarse de la pelea.

Primera mitad de ida y vuelta

El partido en el Estadio Manuel Martínez Valero comenzó con el guion esperado. Lamine Yamal, el faro ofensivo del equipo, fue el encargado de abrir el marcador con una gran definición que desató la euforia en la grada visitante.

Sin embargo, el Elche no bajó los brazos y logró poner el suspenso a través de Álvaro Rodríguez, quien igualó las acciones tras aprovechar una desatención defensiva.

Cuando parecía que el empate se mantendría hasta el descanso, apareció Ferrán Torres. El "Tiburón" aprovechó una jugada colectiva en los minutos finales del primer tiempo para poner el 2-1, un gol psicológico que cambió el rumbo del encuentro.

Rashford sentencia la historia

Tras el paso por vestuarios, el ritmo del partido decayó. El Barcelona gestionó la posesión del balón sin tomar riesgos excesivos, mientras que el Elche careció de profundidad para inquietar el arco azulgrana.

La tranquilidad definitiva llegó de los pies de Marcus Rashford. El atacante inglés, que ha caído de pie en el esquema de Flick, se encargó de firmar el 3-1 definitivo, sentenciando un partido que permite al barcelonismo dormir con una ventaja de cuatro puntos sobre su eterno rival.

El próximo choque del conjunto catalán será el martes 3 de febrero a las 4:00 PM (hora de Venezuela), contra el Albacete por los cuartos de final de la Copa del Rey.

