Pronósticos Tampa Bay Downs: Picks gratis y el Dato Clave para el miércoles 17 de marzo

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La jornada de este miércoles 17 de marzo el hipódromo de Tampa Bay Downs, celebra la primera jornada de la semana del meeting centenario en el circuito ubicado en Oldsmar, Florida, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

Meridiano: Datos hípicos para Tampa Bay Downs, Florida

En la presente jornada se realizarán nueve carreras sin pruebas stakes. Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.100m, arena (12:20 p.m. VEN)

Vino's Valentine (9) ha estado muy cerca y parece listo para abrirse paso .

ha estado muy cerca y parece listo para abrirse paso Playing With Fire (2) demostró potencial en categorías superiores y podría dar la sorpresa .

demostró potencial en categorías superiores y podría dar la sorpresa Johnny Bolt (7) es otro con potencial para destacar.

Segunda carrera: 1.200m, arena (12:50 p.m. VEN)

Super Kick (4) su carrera anterior lo califica para este compromiso.

su carrera anterior lo califica para este compromiso. Ball Of Fire (7) baja de categoría y podría volver a la senda del triunfo .

baja de categoría y podría volver a la senda del triunfo If I Can Dream (5) terminó segundo por poco en su última carrera y tiene buenas perspectivas.

Tercera carrera: 1.400m, arena (1:20 p.m. VEN)

They Call Me Sue (6) ha estado muy cerca con cuatro actuaciones destacadas y puede lograrlo .

ha estado muy cerca con cuatro actuaciones destacadas y puede lograrlo Yes I Will (1) terminó segundo la última vez. Cuidado ahora.

terminó segundo la última vez. Cuidado ahora. World Wide Web (3) en cualquier momento saca la clase y sorprende.

Cuarta carrera: 1.200m, arena (1:50 p.m. VEN)

Coalminer's Kitten (4) está en buena forma y podría recuperarse de su decepcionante última carrera .

está en buena forma y podría recuperarse de su decepcionante última carrera Mayheminthepalace (2) es consistente y tiene una alta proyección .

es consistente y tiene una alta proyección Keigs (3) ganó en su última salida y no se le puede descartar.

Quinta carrera, 1.700m, grama (2:20 p.m. VEN)

Money Trail (10) es consistente y debería volver a estar entre los favoritos.

es consistente y debería volver a estar entre los favoritos. Added Touch (9) baja de categoría y parece bien posicionado para abrirse paso .

baja de categoría y parece bien posicionado para abrirse paso Katarzyna (4) ha estado cerca de la victoria con dos segundos recientes.

Sexta carrera: 1.400m, arena (2:50 p.m. VEN)

CHARLIE'S BEAUTY (7) parece difícil de superar tras su impresionante victoria en su última carrera. Defiende el “DATO CLAVE” con la yunta venezolana de Juan Carlos Ávila y Samuel Marín, lideres del circuito.

Séptima carrera: 1.700m, grama (3:30 p.m. VEN)

Quadra (6) tiene buenas figuraciones y podría comprometer a los grades favoritos .

tiene buenas figuraciones y podría comprometer a los grades favoritos Midway Vow (11) parece estar lista para repetir su victoria de la última vez en esta misma distancia .

parece estar lista para repetir su victoria de la última vez en esta misma distancia Das Ist Alles Ally (10) terminó en un meritorio segundo lugar aquí la última vez y podría estar cerca de la victoria .

terminó en un meritorio segundo lugar aquí la última vez y podría estar cerca de la victoria Lady Embrace (4) ganó en esta misma distancia hace dos carreras. Lote parejo, cuidado.

Octava carrera; 1.200m, arena (4:00 p.m. VEN)

Diamondinthedark (12) podría beneficiarse por la bajada de grupo.

podría beneficiarse por la bajada de grupo. Norwegian Wood (7) ha demostrado una gran regularidad y parece estar bien para triunfar .

ha demostrado una gran regularidad y parece estar bien para triunfar Cajun Hottie (2) ha quedado entre los primeros puestos en dos ocasiones y podría dar la sorpresa .

ha quedado entre los primeros puestos en dos ocasiones y podría dar la sorpresa Molly The Great (4) luce como sorpresa en carrera abierta para un batacazo.

Novena carrera; 1.600m, grama (4:30 p.m. VEN)