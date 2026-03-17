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Así va la tabla de los puntos para la edición 152 del Kentucky Oaks G1 luego del último resultado

Se han disputado 26 competencias de 33 que otorgan puntos para la carrera de los Lirios

Por

Darwin Dumont
Martes, 17 de marzo de 2026 a las 03:00 pm
Así va la tabla de los puntos para la edición 152 del Kentucky Oaks G1 luego del último resultado
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Desde el Pocahontas Stakes corrido en septiembre de la pasada temporada, hasta el pasado fin de semana se han corrido 26 pruebas de las 33 programadas en la ruta clasificatoria como preparación para la Kentucky Oaks G1, que se corre el 1 de mayo de 2026 en el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky. La bolsa total es de $2 millones a repartir.

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A medida que se acerca el Kentucky Oaks G1 para su edición 152, la tabla llega a tomar una dinámica de consolidación, tras la reciente prueba disputada: la Virginia Oaks. Estas son las potras que lideran el camino hacia los lirios.

Bottle of Rouge por segunda vez gana una carrera en la ruta al Kentucky Oaks

Bottle of Rouge, hija de Vino Rosso en Blues Corner por Bluegrass Cat, regresó a la acción tras 28 días de descanso tras ganar el Sunland Park Oaks. Con este triunfo, la pupila del stud “Natalie J Baffert” mejora su récord personal a seis actuaciones con cuatro victorias, para quedarse con 37,5 puntos, para totalizar 57,5 puntos y ascender al puesto número 3 de la clasificación.

Cabe señalar que, de los 50 puntos ofrecidos para la ganadora del Virginia Oaks, se redujo a 37,5 por la participación de solo cinco ejemplares.

El camino hacia el Kentucky Oaks G1 continúa esta semana con Bourbonette Oaks de $300,000, en Turfway Park, y el Fair Grounds Oaks G2 de $400,000. Ambas se corren el sábado 21 de marzo.

Las 14 principales candidatas más elegibles (al 14 de marzo de 2026)

Pos. 

Ejemplar

Puntos

Entrenador

1

Explora

95

Bob Baffert

2

Bella Ballerina

60

Brendan Walsh

3

Bottle of Rouge

57,5

Bob Baffert

4

Labwah

50

Salem bin Ghadayer

5

She Be Smooth

50

Todd Pletcher

6

Forced Entry

50

Bob Baffert

7

Dazzling Dame

40,75

Brittany Russell

8

Luv Your Neighbor

40

Michael Stidham

9

Paradise

37,50

Brad Cox

10

On Time Girl

35

Brad Cox

11

Super Corredora

34

John Sadler

12

Bank Shot

31

Ryan Hanson

13

Taken by the Wind

30

Kenneth McPeek

14

Search Party

30

Mark Casse

 

También, con 30 puntos y según el criterio; las elegible sería: Zany.  

Se utiliza el mismo criterio de selección para el Kentucky Derby, para estar presente en Churchill Downs, donde se otorga estrictamente por el puntaje acumulado en el sistema de clasificación oficial.

No obstante, en un escenario de paridad, entra en juego el factor determinante: el orden jerárquico se define por la mayor cantidad de ganancias acumuladas en carreras de Grado.

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