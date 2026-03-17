Así va la tabla de los puntos para la edición 152 del Kentucky Oaks G1 luego del último resultado

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Desde el Pocahontas Stakes corrido en septiembre de la pasada temporada, hasta el pasado fin de semana se han corrido 26 pruebas de las 33 programadas en la ruta clasificatoria como preparación para la Kentucky Oaks G1, que se corre el 1 de mayo de 2026 en el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky. La bolsa total es de $2 millones a repartir.

A medida que se acerca el Kentucky Oaks G1 para su edición 152, la tabla llega a tomar una dinámica de consolidación, tras la reciente prueba disputada: la Virginia Oaks. Estas son las potras que lideran el camino hacia los lirios.

Bottle of Rouge por segunda vez gana una carrera en la ruta al Kentucky Oaks

Bottle of Rouge, hija de Vino Rosso en Blues Corner por Bluegrass Cat, regresó a la acción tras 28 días de descanso tras ganar el Sunland Park Oaks. Con este triunfo, la pupila del stud “Natalie J Baffert” mejora su récord personal a seis actuaciones con cuatro victorias, para quedarse con 37,5 puntos, para totalizar 57,5 puntos y ascender al puesto número 3 de la clasificación.

Cabe señalar que, de los 50 puntos ofrecidos para la ganadora del Virginia Oaks, se redujo a 37,5 por la participación de solo cinco ejemplares.

El camino hacia el Kentucky Oaks G1 continúa esta semana con Bourbonette Oaks de $300,000, en Turfway Park, y el Fair Grounds Oaks G2 de $400,000. Ambas se corren el sábado 21 de marzo.

Las 14 principales candidatas más elegibles (al 14 de marzo de 2026)

Pos. Ejemplar Puntos Entrenador 1 Explora 95 Bob Baffert 2 Bella Ballerina 60 Brendan Walsh 3 Bottle of Rouge 57,5 Bob Baffert 4 Labwah 50 Salem bin Ghadayer 5 She Be Smooth 50 Todd Pletcher 6 Forced Entry 50 Bob Baffert 7 Dazzling Dame 40,75 Brittany Russell 8 Luv Your Neighbor 40 Michael Stidham 9 Paradise 37,50 Brad Cox 10 On Time Girl 35 Brad Cox 11 Super Corredora 34 John Sadler 12 Bank Shot 31 Ryan Hanson 13 Taken by the Wind 30 Kenneth McPeek 14 Search Party 30 Mark Casse

También, con 30 puntos y según el criterio; las elegible sería: Zany.

Se utiliza el mismo criterio de selección para el Kentucky Derby, para estar presente en Churchill Downs, donde se otorga estrictamente por el puntaje acumulado en el sistema de clasificación oficial.

No obstante, en un escenario de paridad, entra en juego el factor determinante: el orden jerárquico se define por la mayor cantidad de ganancias acumuladas en carreras de Grado.