Skippylongstocking listo para conquistar el Essex Handicap G3 el sábado en Oaklawn Park

Suscríbete a nuestros canales

Skippylongstocking estará presente este sábado 21 de marzo en el hipódromo de Oaklawn Park, ubicado en Hot Springs, Arkansas, en el Essex Handicap G3 de $500,000 en distancia de 1,800 metros para ejemplares maduros. Prueba incluida dentro de una cartelera de once competencias, que dan inicio a la 1:30 p.m., hora venezolana.

Skippylongstocking, el héroe de la Pegasus World Cup Invitational G1

Skippylongstocking, ganador de la Pegasus World Cup Invitational G1 el 24 de enero en Gulfstream Park, Florida, está de regreso para el entrenador Saffie Joseph Jr., con la monta de Micah Husbands, para enfrentar a siete rivales en lo que será el Essex Handicap G3, dotado con 500,000 dólares, que se disputará el sábado en la novena carrera al turno.

Skippylongstocking lleva el peso máximo de 124 libras, entre seis y nueve libras más que sus siete rivales, y goza del favoritismo 4/5 según la línea matutina (Morning Line). Vale acotar que esta prueba sirve de preparación para el Oaklawn Handicap, dotado con 1,25 millones de dólares, que Skippylongstocking ganó el año pasado, y que posiblemente enfrente a su archirrival y White Abarrio, según sus conexiones.

Skippylongstocking, propiedad de Daniel Alonso, que remontó en la recta final para imponerse a su compañero de cuadra White Abarrio, ganador de múltiples carreras de Grado 1, por 1 3/4 cuerpos en la Pegasus World Cup de 1 1/8 millas, galopó tres furlongs en :37.20 en Palm Meadows, el centro de entrenamiento satélite de Gulfstream en el condado de Palm Beach.

Así partirán, en el Essex Handicap G3 de $500 mil en distancia de 1,800 metros, que inicia a las 5:51 p.m. hora venezolana.