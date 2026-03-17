Umberto Rispoli quien fuera jinete de Journalisim no tiene fecha de regreso por estos detalles

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Como se recordará, el jinete italiano Umberto Rispoli sufrió una caída el pasado 24 de enero en el marco de la celebración del Festival de la Pegasus World Cup en Gulfstream Park. Esto ocurrió en la carrera de la Gulfstream Park Turf Sprint Stakes, cuando cayó al suelo del ejemplar Unconquerable Keen, en la recta final, que le ocasionó una fractura en el tobillo derecho.

Rispoli aún a la espera de su regreso

Su agente, Matt Nakatani, declaró para varios medios que Rispoli, de 37 años, que su representado “comenzó la fisioterapia hace dos semanas” y “aún no hay un plazo definido para su regreso”.

Rispoli sufrió una fractura de peroné, una fractura de maléolo con desplazamiento y una pequeña fractura de tibia. Fue operado al día siguiente y sometido a una segunda cirugía seis días después. Rispoli pasó 12 días en Florida antes de regresar a su hogar en el sur de California.

De igual manera, Nakatini indicó que el jockey internacional se toma las cosas con calma. Ha comenzado a dar sus primeros pasos y espera estar completamente sano para su eventual regreso a las pistas de carreras.

Una temporada culminada de grandes éxitos

Umberto Rispoli, jinete quien llevó a la gloria al ejemplar Journalisim, tuvo una gran temporada en Estados Unidos: ganó 129 carreras en 594 montas (22%) y acumuló más de 13,4 millones de dólares en premios. Entre sus victorias se incluyen 19 carreras de grado.

En particular, con Journalism para ganar el Preakness Stakes (G1), el Haskell Stakes (G1), el Santa Anita Derby (G1) y el San Felipe Stakes (G2). Además de ser el escolta del campeón de tres años Sovereignty, tanto en el Kentucky Derby (G1) como en el Belmont Stakes (G1).

Las otras victorias de Rispoli en carreras de Grado 1 el año pasado fueron con Formidable Man en el Frank E. Kilroe Mile y con Salamis en el Hollywood Derby.