¡Infórmate! Jinete venezolano es el nuevo líder en carreras ganadas en Estados Unidos

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El jinete venezolano Samuel Marín ha confirmado su talento y profesionalismo tanto en Venezuela como en Estados Unidos. Tras una destacada carrera en su país natal, Marín decidió buscar nuevas oportunidades en el competitivo circuito estadounidense, donde rápidamente se ha posicionado entre los mejores. Actualmente, en su quinta temporada en Estados Unidos, mantiene un alto nivel de rendimiento y liderazgo.

Samuel Marín rumbo al estrellato

Samuel Marín, este año, nuevamente encabeza las estadísticas en Tampa Bay Downs, un logro que repite por segundo año consecutivo. Además, está enfocado en superar su récord personal de 221 victorias, cifra que alcanzó la temporada pasada.

Esta semana, en Tampa Bay Downs, logró ocho victorias que lo colocan en la cima de las estadísticas de carreras ganadas en los Estados Unidos. El trujillano ha logrado 72 victorias en la campaña con estos triunfos que lo hace estar por encima del panameño Yedsit Hazlewood (71), y también al campeón defensor Irad Ortiz Jr. (70) y su hermano José Luis Ortiz (68).

Lo importante es que no ha terminado el primer trimestre del año, lo cual señala que Samuel Marín es un claro ejemplo de perseverancia y éxito en el contexto internacional, estableciéndose como una figura destacada en el mundo de las carreras de caballos.