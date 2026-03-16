Hipismo

Ranking del Kentucky Derby 2026: Así va la tabla de puntos tras los últimos resultados del fin de semana

Restan 10 pruebas que otorgan puntos para la carrera de las Rosas

Por

Darwin Dumont
Lunes, 16 de marzo de 2026 a las 09:00 am
Ranking del Kentucky Derby 2026: Así va la tabla de puntos tras los últimos resultados del fin de semana
Cortesia
Suscríbete a nuestros canales

El último fin de semana, se realizó una prueba clasificatoria como preparación para el Kentucky Derby G1, que se celebrará el 2 de mayo de 2026 en el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky. La bolsa total es de $5 millones a repartir.

NOTAS RELACIONADAS

A medida que nos acercamos al primer sábado de mayo, la tabla de puntos para la edición 152 del Kentucky Derby G1 ha comenzado a consolidarse. Tras las recientes pruebas de clasificación a mediados de marzo, como el Virginia Derby, estos son los ejemplares que lideran el camino hacia las Rosas.

Incredibolt nuevo ganador en la Ruta al Kentucky Derby

Incredibolt, defensor de las sedas de Pin Oak Stud LlC, se alzó con la victoria en una fuerte atropellada en los metros finales, bajo la conducción del jinete puertorriqueño Jaime Torres y presentado por Riley Mott. Superó a Grittiness, Confessional, Buetane y Lockstocknpharoah. Incredibolt, sumó 50 puntos y ascendió al puesto número 2 de la clasificación con un total de 60, al igual que Paladin.

El camino hacia el Derby de Kentucky continúa esta semana con el Jeff Ruby Steaks G3 en Turfway Park y el Louisiana Derby G2 en Fair Grounds. Ambos ofrecen 100 puntos al ganador y se corren el sábado 21 de marzo.

Los 20 principales candidatos más elegibles (al 14 de marzo de 2026)

 

Pos. 

Ejemplar

Puntos

Entrenador

1

Paladin

60

Chad Brown

2

Incredibolt

60

Riley Mott

3

The Puma

56

Gustavo Delgado

4

Silent Tactic

50

Mark Casse

5

Class President

50

Todd Pletcher

6

Commandment

50

Brad Cox

7

Iron Honor

50

Chad Brown

8

Potente

50

Bob Baffert

9

Chip Honcho

39

Saffie Joseph Jr.

10

Grittiness

36

Todd Pletcher

11

Further Ado

33

Brad Cox

12

Golden Tempo

35

Cherie DeVaux

13

Litmus Test

34

Bob Baffert

14

Renegade

25

Todd Pletcher

15

Chief Wallabee

25

William Mott

16

Robusta

25

Doug O’Neill

17

Intrépido

23

Jeff Mullins

18

Universe

23

Kenny McPeek

19

Pavlovian

20

Doug O'Neill

20

Express Kid

20

Wade Rarick

También, con 20 puntos y según el criterio; los elegibles serían: Nearly, Talk to Me Jimmy, Great White y Bravaro.  

El criterio de selección para el acceso al partidor de Churchill Downs se otorga estrictamente por el puntaje acumulado en el sistema de clasificación oficial.

No obstante, en un escenario de paridad, entra en juego el factor determinante: el orden jerárquico se define por la mayor cantidad de ganancias acumuladas en carreras de Grado.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo MLS Julio Rodríguez Alex Rodriguez
Lunes 16 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?