Ranking del Kentucky Derby 2026: Así va la tabla de puntos tras los últimos resultados del fin de semana

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El último fin de semana, se realizó una prueba clasificatoria como preparación para el Kentucky Derby G1, que se celebrará el 2 de mayo de 2026 en el hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Louisville, Kentucky. La bolsa total es de $5 millones a repartir.

A medida que nos acercamos al primer sábado de mayo, la tabla de puntos para la edición 152 del Kentucky Derby G1 ha comenzado a consolidarse. Tras las recientes pruebas de clasificación a mediados de marzo, como el Virginia Derby, estos son los ejemplares que lideran el camino hacia las Rosas.

Incredibolt nuevo ganador en la Ruta al Kentucky Derby

Incredibolt, defensor de las sedas de Pin Oak Stud LlC, se alzó con la victoria en una fuerte atropellada en los metros finales, bajo la conducción del jinete puertorriqueño Jaime Torres y presentado por Riley Mott. Superó a Grittiness, Confessional, Buetane y Lockstocknpharoah. Incredibolt, sumó 50 puntos y ascendió al puesto número 2 de la clasificación con un total de 60, al igual que Paladin.

El camino hacia el Derby de Kentucky continúa esta semana con el Jeff Ruby Steaks G3 en Turfway Park y el Louisiana Derby G2 en Fair Grounds. Ambos ofrecen 100 puntos al ganador y se corren el sábado 21 de marzo.

Los 20 principales candidatos más elegibles (al 14 de marzo de 2026)

Pos. Ejemplar Puntos Entrenador 1 Paladin 60 Chad Brown 2 Incredibolt 60 Riley Mott 3 The Puma 56 Gustavo Delgado 4 Silent Tactic 50 Mark Casse 5 Class President 50 Todd Pletcher 6 Commandment 50 Brad Cox 7 Iron Honor 50 Chad Brown 8 Potente 50 Bob Baffert 9 Chip Honcho 39 Saffie Joseph Jr. 10 Grittiness 36 Todd Pletcher 11 Further Ado 33 Brad Cox 12 Golden Tempo 35 Cherie DeVaux 13 Litmus Test 34 Bob Baffert 14 Renegade 25 Todd Pletcher 15 Chief Wallabee 25 William Mott 16 Robusta 25 Doug O’Neill 17 Intrépido 23 Jeff Mullins 18 Universe 23 Kenny McPeek 19 Pavlovian 20 Doug O'Neill 20 Express Kid 20 Wade Rarick

También, con 20 puntos y según el criterio; los elegibles serían: Nearly, Talk to Me Jimmy, Great White y Bravaro.

El criterio de selección para el acceso al partidor de Churchill Downs se otorga estrictamente por el puntaje acumulado en el sistema de clasificación oficial.

No obstante, en un escenario de paridad, entra en juego el factor determinante: el orden jerárquico se define por la mayor cantidad de ganancias acumuladas en carreras de Grado.