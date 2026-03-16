Cierre de oro: mira como Emisael Jaramillo en final de película se llevó el Santa Ana Stakes G3 de $100,000

Suscríbete a nuestros canales

Emisael Jaramillo selló otro fin de semana de alto nivel, tras conseguir dos victorias en la jornada dominical. Una de ellas fue con la británica Take A Breath, en el Santa Ana Stakes G3 de $100,000 en Santa Anita Park, en un final electrizante sobre Resolve donde la diferencia fue de nariz.

Santa Anita Park: Take A Breath con Jaramillo en la raya mantuvo diferencia

La séptima carrera de la jornada dominical fue reservada para el Santa Ana Stakes G3 de $100,000 en distancia de 2,000 metros en pista de grama, en la cual Take A Breath, importada de Inglaterra el verano pasado, ganó por primera vez en los EE. UU. y logró su primera victoria en tierras norteñas.

La hija de Bated Breath (GB), propiedad de Chivalry Thoroughbred Racing y Rancho Temescal Thoroughbred Partners, contó con la monta del jinete venezolano Emisael Jaramillo, quien, en la partida, aprovechó el puesto de salida (8) para ubicarse en el medio del pelotón.

Take A Breath, controlada por Jaramillo, esperó el momento oportuno para asechar a las punteras. En el tope de la recta final, Take A Breath comenzó su avance por el centro de cancha para tomar la delantera y estirar una ventaja al menos de un cuerpo en la mitad de la recta final, diferencia que aprovechó para neutralizar la atropellada de Resolve con Héctor Berrios, donde la diferencia fue de nariz.

Take A Breath, entrenada por Mark Glatt, agenció un tiempo de 2:02.06 tras parciales de 24.30, 49.03, 1:14.42 y 1:38.47. Según sus conexiones, la próxima salida podría ser el Gamely Stakes G1, que se recorrerá en 1,800 metros el 25 de mayo en Santa Anita.

Jaramillo conquista la punta en California

Tras las dos victorias logradas este domingo, Emisael Jaramillo de nuevo toma el control de la estadística con 36 victorias, dos más que el actual campeón de la zona, Juan Hernández.

Además, para el jockey nativo del estado Guárico, en Venezuela, sumó su vigésima victoria en pruebas de Graded Stakes en Estados Unidos, 18 de las cuales han sido Grado 3 y dos Grado 2. Este viernes 20 de los corrientes, Jaramillo retorna con seis montas.