La herencia de un apellido: Alejandro Regalado Soto consigue su primera fotografía en La Rinconada

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La duodécima reunión del primer meeting de 2026 en el Hipódromo La Rinconada quedará grabada en la memoria de la afición. La jornada no solo destacó por la disputa de cuatro eventos de grado repartidos equitativamente entre los importados y el talento nacional de las campeonas Mother Carmen y Princesa Fina sino por el sólido respaldo económico del público. Por sexto domingo consecutivo, el 5y6 nacional superó sus propias marcas con una recaudación de Bs. 389.437.680,00, cifra que ratifica la vigencia del juego de las mayorías.

Un triunfo con carga sentimental: La Rinconada

Sin embargo, más allá de los grandes premios, la duodécima competencia del programa (quinta válida) reservó el momento más emotivo de la tarde. En un recorrido de 1.400 metros, destinado a yeguas de cinco y más años debutantes o no ganadoras, el entrenador Alejandro Regalado logró su primera victoria profesional en el óvalo de Coche.

Alejandro, hermano del recordado y siempre admirado Carlos Regalado Soto, mantuvo el legado familiar en alto gracias a la valiente actuación de Canela Time con la monta del aprendiz Oliver Medina. La defensora de los colores del Stud "Z.M." saltó a la pista en un lote de 12 aspirantes, tras el retiro de última hora de la ejemplar Nicole, pupila de Antonio Bellardi.

La perseverancia de Canela Time

La victoria de Canela Time representa un premio a la constancia. La hija de Jorge Prince en Super Nova (por Keep Thinking) alcanzó su primer éxito oficial tras 19 presentaciones en el circuito caraqueño. Pese a su historial como no ganadora, la yegua mostró una condición impecable bajo la tutela de Regalado y un desplazamiento superior en los tramos finales del trayecto.

El éxito de la castaña también sacudió las pizarras de los apostadores, al dejar un dividendo de Bs. 415,21 por concepto de ganador. Este triunfo no solo premia la paciencia de sus propietarios, sino que marca el despegue de la carrera de Alejandro Regalado, quien hereda la mística de trabajo de una dinastía ligada estrechamente al éxito en la hípica venezolana.

Balance de una jornada histórica

La reunión 12 deja un balance positivo para el espectáculo. La combinación de triunfos selectivos, una recaudación millonaria y el nacimiento de nuevas estrellas en el entrenamiento hípico consolidan a La Rinconada como el epicentro del deporte nacional. Con su primera fotografía oficial, Alejandro Regalado Soto inicia una nueva etapa en su cuadra, ahora con la mira puesta en los compromisos que le pueden restar en el primer semestre del año.