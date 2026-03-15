Balance de la jornada 12: Estos son los montos a repartir en el 5y6 nacional en La Rinconada

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La duodécima reunión de 2026 en el Hipódromo Internacional La Rinconada reafirmó el éxito del 5y6 nacional. La jornada, celebrada este 15 de marzo, constó de 13 competencias con cuatro pruebas selectivas de Grado ganadas por:

XXXII Clásico "Eduardo Larrazábal" : Mother Carmen

XXXII Clásico "Socopó" : Magicshadow (USA)

LI Clásico "Gustavo J. Sanabria" : Princesa Fina

LXVI Clásico "José María Vargas" : Gran Yaco (USA)

Meridiano: Monto sellado a repartir en el 5y6 La Rinconada

El juego del 5y6 recolectó un monto sellado de Bs. 389.437.680,00 de los cuales Bs. 54.521.275,20 se repartirán entre los ganadores con cinco ejemplares acertados, y para los ganadores con los cuadros con 6 ejemplares, se repartirán Bs.210.296.347,20.

Ganadores 5y6 Dominical La Rinconada

En el inicio del 5y6, la yegua Princesa Susej, conducida por Johan Aranguren y presentada en óptimas condiciones por Jessenia Romero quien logra su primera victoria en este 2026, agenció un tiempo de 67,1 para los 1.100 metros. Su victoria en la primera válida reportó un dividendo de Bs. 480,58 a ganador.

Seguidamente en la segunda válida, Maximus Fortune fue el ganador, bajo la conducción del aprendiz Félix Márquez y preparado por Vincenzo Di Luca, registró un tiempo de 86,4 para los 1.400 metros. Su victoria representó un dividendo en taquilla de Bs. 1.010,06 a ganador.

En la tercera válida del 5y6, la cuatroañera Queen Alabama se alzó con la victoria, montada por el látigo Jean Carlos Rodríguez y el entrenamiento de Jorge Salvador, la nacida y criada en el Haras La Primavera, devolvió un dividendo de Bs. 165,31 a ganador.

Mientras que, en cuarta válida fue para la importada de seis años Naa Dudette. La pupila de Rodolfo Fernández contó con la monta del aprendiz Winder Véliz, registró una marca de 86,1 para el recorrido de 1.400 metros. El triunfo de la yegua respondió al favoritismo del público apostador ya que dejó en taquilla dividendo Bs.130,75 a ganador.

Asimismo, Canela Time fue la vencedora de la quinta válida, por lo que agenció un tiempo de 89,4 para el trayecto de 1.400 metros, resultado que arrojó un dividendo de Bs. 415, 21 a ganador.

La jornada cerró con la sexta válida, prueba en la que Huracán Cumanés sentenció la victoria de extremo a extremo, y el mismo abonó un dividendo de Bs. 142,35 por concepto de ganador.

Ganadores: 5y6 nacional Reunión 12 La Rinconada

Es importante destacar que los tickets con cinco caballos acertados, fueron en total, (29601) y cada uno pagó un total de Bs. 1.823,45 mientras que los afortunados ganadores de los seis ejemplares de la fama fueron (4096), los cuales, se ganaron cada uno: Bs. 50.831,19. Que al cambio oficial del Banco Central de Venezuela, equivale a $113,77.