Jerarquía en la pista: La duodécima reunión de La Rinconada presenta cartelera de cuatro clásicos

Este domingo 15 de marzo de 2026 se efectuará la reunión número 12 en el Hipódromo Internacional La Rinconada, una agenda de trece competencias, con cuatro pruebas selectivas, a la altura de la tercera carrera el XXXII Clásico "Eduardo Larrazábal" Grado III, en la quinta competencia se correrá el XXXII Clásico "Socopó" Grado III, el LI Clásico "Gustavo J Sanabria" Grado II para la sexta, y por último en la séptima el LXVI Clásico "José María Vargas" XXXI Grado II.

Inscritos: Reunión 13 La Rinconada

Las carreras selectivas comienzan en la tercera con la disputa del XXXII Clásico" Eduardo Larrazábal" Grado III, con un premio de $130000, en distancia 1.200 metros, hora 1:50 pm, donde se darán de la partida: Tale Of May (Usa) con Julio Moncada, Like A Star (Chi) en las manos de Francisco Quevedo, Nikitis (Usa) con Jhonathan Aray, Brown Sugar con Jaime Lugo Jr., Etna's Napper (Usa), en el lomo Oliver Medina, Mother Carmen con Yoelbis González, Bella Catira con Jean Carlos Rodríguez y Kleobule con Robert Capriles.

A la altura de la quinta competencia el XXXII Clásico "Socopó" Grado III, donde tendrá un premio de $130.000, distancia 1.200 metros con hora de partida 2.40 pm. Allí se verán las caras seis ejemplares, Ekati King (Usa) con Johan Aranguren, Magicshadow con Francisco Quevedo, Parrillero con Robert Capriles, Gloriossus para Yoelbis González, Vida con Jhonathan Aray, y Jaime Lugo Jr. sobre Compadre Peche.

En la sexta competencia, se va disputar el LI Clásico "Gustavo J Sanabria" Grado II, premio de $162.500, distancia de 2000 metros, con ocho yeguas nacionales e importados de cuatro y más años: Fast Sensations, Princesa Fina, Quality Princess, Gran Sticker (Usa), Brawuaisa, Marakovits, Steady (Chi) y Princesa Manuela.

En la septima, se correrá la última selectiva el LXVI Clásico "José María Vargas" Grado II, con premio de $162.500 en distancia 2.000 metros, con la presencia de cuatro ejemplares nacionales e importados de cuatro y más años: Por el puesto de pista uno saldrá Padel, por el dos Lured Away un importado que hace su estreno en La Rinconada, por el tres Gran Yaco (Usa) y Rockville (Usa) con el número cuatro en la gualdrapa.

