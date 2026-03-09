Champions League: Barcelona en alerta máxima ante Newcastle por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

La Champions League regresa a la acción este martes 10 de marzo y para encarar la etapa cumbre de la edición 2025-26, con el inicio de los octavos de final. Uno de los partidos estelares para el primer día, sin duda alguna, es el Newcastle-Barcelona.

Para este compromiso en James's Park, los culés no solo tienen preocupaciones en sacar un gran resultado de cara a la vuelta, sino que deben cuidar un aspecto no menor en series como esta: los apercibidos.

Justamente, este apartado tiene mayor relevancia cuando dentro de ellos figura nada más y nada menos que Lamine Yamal, quien es un fijo en el once y un jugador preponderante para Hansi Flick.

¿Cuáles son los otros apercibidos en Barcelona?

El joven extremo de 18 años tiene que cuidarse de ver cartulina amarilla en el duelo, que lo saque de la vuelta el miércoles 18 en el Spotify Camp Nou.

En ese listado también destaca Fermín López y Gerard Martín, dos probables titulares en el partido, mientras completa el grupo Marc Casadó, quien estaría de entrada en el banquillo.

Incluso, este asunto no es menor para los azulgranas, dado a las amarillas 'se limpian' a partir de las semifinales; es decir, que al cerrar la serie -de avanzar los blaugranas- podrían perderse algún partido de cuartos o la ida de las semifinales viendo una sola amarilla más.

Finalmente, está claro que Lamine Yamal es el que deberá trabajar más sus revolucionas a la hora de ir a marcar o sus palabras con el árbitro, siendo el más desequilibrante en Barcelona.