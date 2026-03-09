Clásico Mundial: Fernando Tatis Jr. revienta el pitcheo de Israel con un Grand Slam

Suscríbete a nuestros canales

Fernando Tatis Jr. no se quiere quedar atrás cuando se habla de las grandes figuras del Clásico Mundial de Beisbol 2026, así lo demostró con su gran batazo en duelo frente a Israel, con su jonrón empujó cuatro carreras en un abrir y cerrar de ojos para conseguir su primer Grand Slam en el torneo que reúne a lo mejor del beisbol de selecciones.

El pelotero dominicano la mandó a volar con las bases llenas en la segunda entrada frente a su similar israelí. Tras el batazo de vuelta completa, Tatis Jr. deja números de 3 hits, 5 carreras anotadas, 1 jonrón, 5 impulsadas para reflejar un promedio de .429 en 7 turnos al bate hasta el momento.