Champions League: Así se disputará la primera mitad de la ida de los octavos de final

La mesa está servida para el inicio de la fase más emocionante del fútbol europeo. Tras una intensa fase de liga y unos play-offs que dejaron grandes sorpresas, los 16 mejores equipos del continente se preparan para las eliminatorias a vida o muerte.

Mañana, martes 10 de marzo, el himno de la UEFA Champions League volverá a sonar en cuatro estadios que prometen ser auténticas calderas.

Octavos de final (martes 10 de marzo)

La jornada comenzará temprano en Estambul y se cerrará con tres duelos simultáneos de alto voltaje en Inglaterra, España e Italia.

Encuentro Hora (Venezuela) Estadio Galatasaray vs Liverpool 1:45 PM RAMS Park (Estambul) Newcastle vs Barcelona 4:00 PM St. James' Park (Newcastle) Atlético de Madrid vs Tottenham 4:00 PM Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Atalanta vs Bayern Múnich 4:00 PM New Balance Arena (Bérgamo)

Duelos a seguir

Sin dudas, los partidos más llamativos son los del Barcelona y Atlético. Por un lado, el equipo culé vuelve a Newcastle en un duelo que evoca noches históricas. Los de Hansi Flick intentarán romper su mala racha fuera de casa en Champions ante un equipo inglés que, aunque irregular, se crece ante su afición.

Mientras que, el "Cholo" Simeone recibe a un Tottenham que llega con dudas tras varias derrotas consecutivas en la Premier League. El Metropolitano será clave para que el Atlético saque una ventaja cómoda ante los "Spurs" de Igor Tudor.

Cabe destacar, que la otra mitad de partidos correspondientes a los octavos de final, se celebrarán el miércoles 11 de marzo.