Champions League: Real Madrid y Barcelona ya tienen rivales para los octavos de final

Se acabó la espera, el sorteo de los octavos de final de la Champions League definió como serán los próximos cruces en el mejor torneo de clubes del mundo. El Real Madrid, al igual que el Barcelona, tendrán que luchar contra rivales complicados en su objetivo de seguir avanzando en la competencia.

Un "clásico" de la Champions para el Real Madrid

Al conjunto merengue le corresponde enfrentar nada más y nada menos que al Manchester City de Pep Guardiola. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa ya se cruzaron con los ingleses en la fase de liga y todo terminó en victoria para los de la Premier League, cuando aún estaba Xabi Alonso en el banquillo merengue.

Desde el Barcelona sueñan con repetir la dosis

El Barcelona, por su parte, tendrá que medirse al Newcastle, otro rival de la Premier League, pero en este caso los de Hansi Flick guardan un positivo recuerdo reciente, ya que consiguieran la victoria en casa de las urracas en la fase de liga de la presente temporada de la Champions.

En esta edición Real Madrid y Barcelona quedaron emparejados por distintos lados del cuadro, lo que quiere decir que no podrían verse las caras hasta una hipotética final. Los merengues tienen de su lado a equipos como el Bayern, Liverpool o PSG, mientras que los catalanes comparten lado con el mejor equipo del torneo hasta el momento, el Arsenal.