WBC: Andrés Giménez augura un gran Clásico Mundial para Venezuela

Si hay algo que le sobra a la Selección de Venezuela de cara al Clásico Mundial de Beisbol 2026, además de poder, es una fenomenal defensa. Y es que uno de los peloteros que resalta en ese ámbito es Andrés Giménez, quien tiene todos los números para ser el campocorto titular.

Motivados, a pesar de las bajas

Una vez se reportó al Spring Training de los Azulejos de Toronto este año, el grandeliga venezolano fue notificado que deberá apelar por su versatilidad para dejar la segunda base y ahora defender el campocorto. Pero para quienes no han seguido de cerca su carrera profesional, justamente sus primeros pasos fueron en dicha posición.

"La organización (Azulejos de Toronto) siente que es lo mejor para el colectivo, que regrese al campocorto. Por el bien del equipo voy a aceptarlo. Obviamente voy a tratar de dar lo mejor de mí y refrescar lo mucho que hice cuando era joven", confesó en una entrevista para El Extrabase.

Con ese nuevo rol, ahora Andrés Giménez deja espacio en la intermedia del combinado nacional para Luis Arráez y Gleyber Torres, por lo que solo deberá disputarse el campocorto con Ezequiel Tovar. Pero independientemente de quiénes sean los titulares, lo único importante es que Venezuela sume alegrías en el venidero Clásico Mundial.

"Siempre es un honor y un privilegio representar a mi país. Ponerme el nombre de Venezuela en el pecho para mí es muy bonito. Estamos muy contentos, el grupo está unido, sabemos lo que queremos y es darle una alegría a Venezuela", dijo.

Luego añadió: "Hemos tenido esas noticias y a veces no entendemos por qué suceden las cosas, pero estamos unidos y eso nos da un extra de motivación de poder demostrar que tenemos mucho talento. A pesar de que nos quiten uno o dos jugadores, Venezuela tiene mucho talento y todos somos muy buenos".

Vale recordar que el larense fue el campocorto titular en la pasada edición del torneo mundialista. Allí disputó cinco compromisos en los que bateó para .294 de promedio, con cinco imparables, una carrera impulsada y dos anotadas.