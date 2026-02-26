¡Alerta de dividendo! Sliceaway con el "Implemento Irad" busca sorprender el viernes en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

La temporada denominada Championship Meet 2025-2026 en Gulfstream Park (Hallandale Beach, Florida) continúa este viernes con una atractiva programación de 10 carreras, iniciando a las 12:20 p.m. (Hora del Este).

El campeón boricua Irad Ortiz Jr. tendrá ocho compromisos de monta en la jornada. Destaca especialmente en la competencia de apertura, donde conducirá a una "mediana sorpresa" que, según la línea matutina, posee claras opciones de victoria y promete un dividendo jugoso para comenzar el día con acierto.

Irad Ortiz Jr. y un posible dividendo de valor

La carrera que abrirá el telón se disputará en una milla sobre grama, reservada para potras de tres años en un Maiden Claiming de $25,000. El favoritismo recae en Royal Retinue (IRE), cotizada 5-2 con la monta de Junior Alvarado bajo el entrenamiento de Bill Mott.

Sin embargo, Ortiz Jr. llevará las riendas de Sliceaway, una hija de Flameaway en On A Mountain Top, presentada por el experimentado Nick Zito. Con un momio de 5-1 en el Morning Line y un historial de cuatro actuaciones (un segundo y un tercer lugar), Sliceaway surge como una carta a considerar. En su más reciente salida, la potra mostró garra al escalar posiciones y finalizar en la segunda casilla.

Al igual que en esta ocasión, Sliceaway partirá por el puesto uno en un lote de idéntica condición (Maiden Claiming $25,000). En aquella oportunidad, conducida por Katie Davis y cotizada 20-1, logró avanzar pegada a la baranda tras superar algunos contratiempos, y mantuvo el segundo puesto por apenas una nariz ante Decisive Maria.

Por su progresión y la monta del líder, esta potra aparece como una excelente opción para combinar en las jugadas exóticas y de esta forma buscar un inicio de cartelera con pagos muy rentables.