Hipismo

¡Alerta de dividendo! Sliceaway con el "Implemento Irad" busca sorprender el viernes en Gulfstream Park

El líder de la estadística podría abrir la jornada con una sorpresa de dividendo generoso según el Morning Line

Por

David García V.
Jueves, 26 de febrero de 2026 a las 03:29 pm
¡Alerta de dividendo! Sliceaway con el "Implemento Irad" busca sorprender el viernes en Gulfstream Park
Foto: Gulfstream Park
Suscríbete a nuestros canales

La temporada denominada Championship Meet 2025-2026 en Gulfstream Park (Hallandale Beach, Florida) continúa este viernes con una atractiva programación de 10 carreras, iniciando a las 12:20 p.m. (Hora del Este).

NOTAS RELACIONADAS

El campeón boricua Irad Ortiz Jr. tendrá ocho compromisos de monta en la jornada. Destaca especialmente en la competencia de apertura, donde conducirá a una "mediana sorpresa" que, según la línea matutina, posee claras opciones de victoria y promete un dividendo jugoso para comenzar el día con acierto.

Irad Ortiz Jr. y un posible dividendo de valor

La carrera que abrirá el telón se disputará en una milla sobre grama, reservada para potras de tres años en un Maiden Claiming de $25,000. El favoritismo recae en Royal Retinue (IRE), cotizada 5-2 con la monta de Junior Alvarado bajo el entrenamiento de Bill Mott.

Sin embargo, Ortiz Jr. llevará las riendas de Sliceaway, una hija de Flameaway en On A Mountain Top, presentada por el experimentado Nick Zito. Con un momio de 5-1 en el Morning Line y un historial de cuatro actuaciones (un segundo y un tercer lugar), Sliceaway surge como una carta a considerar. En su más reciente salida, la potra mostró garra al escalar posiciones y finalizar en la segunda casilla.

Al igual que en esta ocasión, Sliceaway partirá por el puesto uno en un lote de idéntica condición (Maiden Claiming $25,000). En aquella oportunidad, conducida por Katie Davis y cotizada 20-1, logró avanzar pegada a la baranda tras superar algunos contratiempos, y mantuvo el segundo puesto por apenas una nariz ante Decisive Maria.

Por su progresión y la monta del líder, esta potra aparece como una excelente opción para combinar en las jugadas exóticas y de esta forma buscar un inicio de cartelera con pagos muy rentables.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Carreras
Jueves 26 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?