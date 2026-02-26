¡Todo o nada! Knightsbridge, con Junior Alvarado busca escribir su nombre en los $225,000 del Gulfstream Park Mile Stakes

Suscríbete a nuestros canales

La séptima prueba del sábado 28 de febrero en el hipódromo de Gulfstream Park, Florida, tiene un toque histórico en una parte del ejemplar Knightsbridge, que intentará obtener la tercera victoria seguida en una prueba de Grado 3 al competir contra cinco rivales en el Gulfstream Park Mile Stakes, con una bolsa de $225,000.

La tarea no será sencilla, pero tampoco imposible. Steel Sunshine, un competidor de la carrera que busca mantener su título después de una victoria contundente en la temporada anterior, es uno de sus oponentes.

Gulfstream Park: Knightsbridge listo para otra victoria en su historial

Knightsbridge, con la monta de Junior Alvarado quien viste los colores del Godolphin se presentan en el Gulfstream Park Mile Stakes G3, ante cinco rivales de máximo poder, con la intención de conseguir su tercera victoria en el Grado 3, tras sus contundentes victorias en Mr. Prospector G3 y el Fred W. Hooper Stakes G, en diciembre y enero, respectivamente, con dos poderosos índice de velocidad de 108 y 103, en el orden.

El hijo de Nyquist, que regresó luego de casi nueve meses sin correr, ha hilvanado una racha de tres triunfos consecutivos, para totalizar cinco en siete presentaciones. Presentado por Will Mott, llega a esta carrera con un buen ejercicio de 48.80 para 800 metros, el tercero más veloz de 74 en Payson Park Training Center, Florida, el 21 de febrero.

Steal Sunshine surge como el rival principal, un ganador de ocho carreras y más de 800 mil dólares en ganancias que defenderá su título en este evento, tras su victoria la pasada temporada. El hijo de Constitution será conducido por José Moreles y presentado por Bobby Dibona, para los colores de la sociedad TCC Stables LLC, Iavarone, Michael e Iavarone, Jules.

Junior Alvarado, busca la segunda victoria en este evento. Con Speaker’s Corner, fue su primera victoria, también en yunta con Bill Mott y Godolphin.

El plantel lo completan Bernin Hot, Flying Liam, Classico f Course y Mika. Esta prueba inicia a las 3:34 p.m., hora venezolana.