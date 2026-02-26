Samuel Marín más cerca de las 100 victorias en el meeting de Tampa Bay Downs

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este miércoles el hipódromo de Tampa Bay Downs dio inicio a una nueva semana de competencias del meeting con una agenda de nueve competencias donde el jockey profesional venezolano Samuel Marín fue el más destacado con dos victorias obtenidas.

Estados Unidos: Samuel Marín cerca de las 100 victorias en el meeting de Tampa Bay Downs

El jinete venezolano logró su primer triunfo en la primera carrera del programa en un claiming de $20.500 en recorrido de 1.100 metros en arena con el ejemplar Thee New Beginning del trainer venezolano Reynaldo Yanez con un tiempo oficial de 1:05.56 y generó un pago de $5.80 a ganador, $2.80 el place y $2.40 el show.

El ejemplar es un purasangre de cuatro años, producto del semental Flamaway en Quality Holiday por Exclusive Quality en cual consigue su primera victoria del año en cuatro presentaciones ya realizadas y la quinta en 19 carreras hechas y alcanza los $80,000 en dinero producido para su propietario, Bianco Stable.

El doblete lo conseguiría en la cuarta competencia en un Starter Optional Claiming de 22.500 reservado para machos de cuatro y más años en recorrido de 1.200 metros (arena), donde Marín ganaría con Jokes Up, en dupla con la entrenadora Lynn Rarick.

El ejemplar dejó un tiempo oficial de 1:10.01 mientras que pagó un dividendo de $7.20 a ganador, $4.00 el place y $2.80 el show de la carrera. Jokes Up se mantiene invicto en dos presentaciones que ha realizado en el año y ahora tiene ocho triunfos en 30 presentaciones para el maduro de seis años, producto del semental Practical Joke en Liberty Kitten por Kitten’s Joy y llegó a los $200.000 en ganancias para su dueña Matilde Barahona.

Marin ahora tiene 57 victorias conseguidas en el año y en el meeting de Tampa Bay Downs, alcanza la cifra de 90 lauros, para acercarse a su segundo año con 100 o más triunfos en dicha campaña. Marín persigue el récord de más victorias para un venezolano en meeting de Tampa Bay, hecho por Daniel Centeno con 144 (2008), y el récord del meeting por el español Antonio Gallardo con 147 hace diez temporadas.