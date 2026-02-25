Artistas venezolanas que sufrieron la dura pérdida de un bebé

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los dolores más fuertes para cualquier mujer, es sin duda la pérdida de un bebé. Varias figuras del país al vivido el desafortunado momento recibiendo el apoyo de sus parejas, familiares, amigos cercanos y del público.

En los últimos años conductoras, modelos y actrices han vivido el dolor, que han hecho visible en redes sociales.

Daniela Alvarado

La querida y respetada actriz perdió este mes de febrero del 2026 a Cordelia, tras 22 semanas de gestación. La noticia fue confirmada en Instagram por su esposo José Manuel Suárez.

La protagonista de la exitosa novela “Angélica Pecado”, vivió el difícil proceso con el apoyo de su familia y amigos, así lo escribió en su perfil de Instagram con un mensaje de despedida para la bebé.

“Siempre formarás parte de mí, de mi cuerpo, de mi mente, de mi alma, porque Dios es tan grande que no importa los años que pasen, de mi piel siempre saldrás tú. Te amo hija”, escribió.

La hija de la actriz Carmen Julia Álvarez tiene una pequeñita adoptada llamada Olivia, quien llena su vida y la de su esposo de alegrías.

Anmarie Camacho

El 17 de noviembre del 2025 la presentadora de “Vitrina” anunció la muerte de su segundo hijo con el pelotero Jesús Guzmán.

La belleza jamás imaginó tener que dar una noticia tan dolorosa, que representaba el crecimiento del hogar que ha formado con mucho amor con “Chucho” Guzmán.

“Les comparto algo que jamás imaginé me tocaría vivir. Nuestro segundo rayito de amor ya no está con nosotros. Un momento muy doloroso que hemos tenido que enfrentar, y que nos ha devastado profundamente, marcando nuestra vida de una manera indescriptible”, escribió.

La pareja tiene un bebé que lleva por nombre Emmanuel.

Andreina Castro

La conductora, modelo y exreina de belleza perdió a su retoño en el año 2018.

“La mayor ilusión de nuestras vidas ya no está con nosotros”, escribió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, Dios otorgó a la Miss Aragua 2009 y a Vito Gasparrini dos hermosos tesoros llamados Paulina y Valentino.

Carla Field

“La Maracuchita” exanimadora del programa “La Bomba”, perdió a sus gemelos en el año 2015.

“Créanme que han sido días muy duros, sólo el que lo ha vivido sabe lo que se siente, sabe cuántas cosas pasan en estos momentos por mi cabeza, sobre todo cuando aún no se tienen las respuestas científicas del por qué”, escribió en Instagram.

Hoy vive en Estados Unidos con su pareja y dos hermosos pequeñitos llamados Federico y Lucía Cristina.