Reniel Rondón no se guarda nada: "Este domingo no pueden dejar fuera a mi imperdible"

El jinete profesional Reniel Rondón no cede en su empeño. A pesar de que la victoria le resulta esquiva en este inicio de 2026, el fusta de experiencia internacional mantiene una labor incansable sobre la arena del óvalo de Coche.

Rondón comprende a la perfección la exigencia del medio actual. Ante la paridad que impera en el hipismo venezolano, el jockey cumple con rigor una frecuencia de entrenamiento personal y físico de alto nivel. Su objetivo es claro: optimizar sus capacidades para obtener mejores resultados en el corto plazo.

Para esta semana, el profesional tiene la responsabilidad de conducir tres nuevos compromisos. Consciente de su potencial, Rondón aguarda por un mayor volumen de oportunidades que le permita aplicar sus conocimientos en el competitivo escenario de La Rinconada.

Tras cumplir con su jornada de ajustes este miércoles por la mañana, el látigo hizo una pausa en sus labores y conversó en exclusiva para las cámaras de Meridiano Web.

El primer compromiso es con la yegua La Dama que conoces muy bien y que en su más reciente viene de arribar en el segundo lugar.

-Sí, esta yegua la vengo de montar arribamos segundo. Para esta ocasión se las indico con características de fija para el domingo.

Luego en la cuarta válida, regresa a tus manos la yegua Reina Fabricia que la conoces muy bien al punto de ganarla.

- Extiendo mi agradecimiento al entrenador y amigo David Palencia por confiar nuevamente en mis capacidades. Es una yegua que conozco a la perfección, pues ya logramos la victoria juntos. En esta nueva oportunidad, pondré todo mi empeño sobre sus lomos para repetir el éxito.

Buen dividendo: Sexta Válida 5y6 nacional R10

En la carrera de los acumulados, sexta válida tienes el compromiso con el ejemplar Cedsrunner que se acerco en su última a pesar de un fuerte tropiezo.

-Agradezco la nueva oportunidad que me brinda el entrenador Henry Trujillo. En la última salida de este pupilo, sufrimos un contratiempo a la altura de los 700 metros finales que comprometió nuestro resultado. Para este compromiso, la estrategia consiste en buscar un recorrido limpio y libre de tropiezos. Aplicaremos la inteligencia necesaria para conducir una carrera impecable.