"Uno al 100% y un buen dividendo": La hoja de ruta de Carlos Luis Uzcátegui para la reunión 10 en La Rinconada

El primer trimestre de la temporada 2026 en La Rinconada se aproxima a su etapa decisiva. Este domingo 1 de marzo marca el inicio del tercer mes de competencias en un escenario de paridad absoluta entre los profesionales del entrenamiento.

Carlos Luis Uzcátegui, pese a un inicio de campaña moderado, mantiene un ritmo constante de visitas al recinto de ganadores. Actualmente, ocupa la tercera casilla de la tabla con ocho triunfos, a solo dos victorias de distancia del actual líder, Riccardo D’Angelo.

Entrevista Ganadora: La Rinconada Entrenador Victorias R10

El éxito de su establo no es obra del azar; Uzcátegui posee un dominio pleno de cada ejemplar bajo su cuidado, respaldado por la labor técnica de un equipo de cuadra que garantiza el estado óptimo de sus pupilos. Para esta décima reunión, el entrenador presenta un total de tres cartas con la misión clara de recortar distancias en el liderato.

A continuación, sus declaraciones exclusivas para el equipo de Meridiano Web:

“Buenos días, a toda la familia hípica de Venezuela y el mundo”

En la misma primera carrera y luego de 35 días sin correr debe ensillar al ejemplar importado Perfect La Combee.

-Carrera interesante a pesar de la presencia de cuatro ejemplares, pero todos con primer chance de obtener la victoria. Con relación al nuestro, anda al 100% luego de trabajar unos detalles físicos en la cuadra a la cual respondió espectacularmente en su última carrera, estoy seguro que este domingo vamos a decidir.

Luego de 133 días, Zadkiel se da de la partida con la monta del aprendiz Oliver Medina y oportuno descargo de tres kilos.

- Este ejemplar posee una clase indiscutible, respaldada por cuatro escoltas clásicos detrás del selectivo Star White. Tras un merecido descanso durante los meses de noviembre y diciembre, reaparece este domingo en la primera válida. Si bien su condición actual ronda el 70% de su capacidad, su calidad pistera obliga a no descuidarlo en una competencia tan pareja. Es una pieza clave que no debe quedar fuera de las combinaciones.

Buen dividendo: Quinta Válida Carreras La Rinconada

Cierra sus presentado con el ejemplar Don Mario y la monta de Jhonathan Aray.

- En su actuación previa, este ejemplar desaprovechó sus oportunidades al momento del salto inicial; en lugar de accionar hacia adelante, saltó hacia arriba, lo que le obligó a conceder una ventaja considerable frente al lote.

Pese a ese percance, logró descontar terreno para finalizar a solo siete cuerpos del vencedor. Este miércoles lo ejercitamos en el aparato junto a Jhonathan Aray con resultados positivos. Mi sugerencia es clara: incluyan a Don Mario en sus combinaciones para evitar sorpresas.