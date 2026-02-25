Jonathan Montenegro confiesa en llanto por qué Carlos Mata quiso adoptarlo

Suscríbete a nuestros canales

Una dolorosa confesión ha hecho el actor venezolano Jonathan Montenegro sobre el cariño, respeto y admiración que siente por Carlos Mata.

Carlos quiso adoptar a Jonathan

El Protagonista de "Voltea pa'que te enamores", ha contado cómo Mata quiso adoptarlo de pequeño para darle una gran calidad de vida, cuando se sentía totalmente solo por la ausencia de sus padres.

Aunque tenía el amor de su abuela, Montenegro también se sentía querido por el cantante quien demostró tener un corazón enorme.

“Qué gran ser humano. Mi conexión con Carlos en la actualidad es muy grande. Me tocó la oportunidad de que fuese mi papá dos veces, hicimos “Dama de rosas” y luego “Voltea pa'que te enamores” fue increíble”, ha destacado.

Lágrimas de Montenegro

En la conversación con Arturo de los Ríos ha aseverado que Carlos tiene un lugar muy importante en su vida y carrera.

Además, destaca que el intérprete de “Déjame intentar”, es una estrella en países como Italia y España, muy bien ganado.

“Él me traía muñecos de Miami, era una conexión extremadamente grande. No existió esa confusión de que Carlos era mi papá, pero me hubiese gustado tener un papá como él”, dijo.

La conversación completa estará completa la noche de este miércoles 25 de febrero en el canal de YouTube “El club de los elegidos”, de Arturo de los Ríos.

Arturo y Jonathan comparten un vínculo muy grande, ya que fueron pareja de la actriz Juliet Lima.

Dura vida para Jonathan

El artista tiene una historia un poco dura, según información de internet quedó huérfano a temprana edad.

Su padre falleció en 1978, cuando él tenía tan solo 7 meses.

Mientras, que su progenitora fue asesinada en Caracas en 1984, por lo que fue criado por su abuela, Sara Uzcátegui, y su tía, Esther Pérez.