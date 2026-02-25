MLB: Hijo de Johan Santana se une a Minnesota Twins

Suscríbete a nuestros canales

Johan Santana es considerado uno de los lanzadores más dominantes en la historia de los Mellizos de Minnesota, ganando dos premios al Cy Young en la Liga Americana. En la actualidad, el 'Gocho' se mantienen trabajando como instructor y preparando a la nueva generación de la organización en MLB.

Durante los entrenamientos primaverales, el ex pelotero venezolano tuvo la oportunidad de compartir con su hijo, Johan Jr., quien actualmente cursa el penúltimo año de secundaria. La semana pasada, ambos recuperaron parte de ese tiempo perdido. Con él disfrutando de sus vacaciones de invierno en el área de Fort Myers y su padre desempeñándose como instructor especial en el campamento, pudieron vivir juntos el béisbol desde una perspectiva distinta y muy especial.

No solo fueron vacaciones para el hijo del legendario serpentinero, ya que también hizo funciones con la franquicia en el presente Spring Training. No todo fue descanso. Santana Jr. también trabajó: apoyó al departamento de relaciones con los medios, fungió como intérprete cuando los reporteros entrevistaron al venezolano Orlando Arcia y se empapó al máximo del ambiente del equipo.

Johan Santana comparte tiempo en familia en Minnesota

Quizás Johan Jr. no se convertirá en pelotero profesional o en uno de los lanzadores más dominantes como lo fue su padre, pero puede presumir que tuvo funciones con un equipo de las Grandes Ligas. El 'Gocho' se mantiene satisfecho y apoya a su hijo en lo que decida convertirse en un futuro cercano.