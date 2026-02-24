Daniela Alvarado se pronuncia tras la dolorosa muerte de su hijita

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Daniela Alvarado rompió el silencio por la pérdida de su bebé, tras 22 semanas de gestación. Fue a través de Instagram, que la protagonista de la novela “Angélica pecado”, escribió un sentido mensaje de despedida y fuerza.

El mensaje de Daniela

La artista de 44 años comenzó el texto informando que el nombre de la bebecita era Cordelia, a quien aseguró siempre la tuvo en oración para que pudiera llegar a este mundo a poner color a su vida.

Siguió escribiendo que se siente agradecida de haberla llevado por varios meses en su barriga, y que aunque haya sido muy corto su tiempo en el mundo, su recuerdo estará en su corazón para siempre como su madre.

“Fuiste tan buena conmigo que saliste sin hacerme daño, con amor, con el mismo amor que fuiste concebida. Supe que eras perfecta toda, tus manos, dedos, tu carita y simplemente perfecta”, escribió.

Daniela que está casada con el actor José Manuel Suárez, comentó que la pérdida de un hijo es un dolor muy grande. Pero queda la resignación de su recuerdo en el alma, cuerpo, mente y piel.

“Te amo hija, te amaré eternamente. Espérame siempre, que cuando esté viejita nos volveremos a encontrar, allá, al otro lado del río, donde todo es calma para ti ahora. Dile a tu abuelito que te cuide y abrace mucho”, aseveró.

Daniela agradece el apoyo

La hija de los actores Carmen Julia Álvarez y Daniel Alvarado, extendió las gracias a su esposo por el apoyo en cada momento y su hija Olivia, por ser un faro de luz en el complicado momento.

Además, agradeció a todo el equipo médico que la apoyaron y resguardaron su salud. “A nuestra familia, a nuestros amigos que nunca dejaron de estar pendiente, gracias infinitas por tanto amor incondicional y protección”, indicó.

La artista que acumula 5,1 millones de seguidores en Instagram, finalizó el texto asegurando que necesita tiempo para poder recuperarse.