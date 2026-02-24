Puerto Rico celebra: Ramón Vásquez consigue esta hazaña en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Originario de Puerto Rico, Ramón Vázquez se graduó de la Escuela Vocacional de Jockeys de Puerto Rico, ubicada en el Hipódromo Camarero, cerca de San Juan, en 2002. Comenzó su carrera en su país natal y ganó 284 carreras durante su año de aprendizaje, sin rendirse jamás. En nueve temporadas en Puerto Rico, ganó más de 1,500 carreras.

Ramón Vázquez, alcanzó un hito en Oaklawn Park en la cartelera del viernes pasado cuando se llevó la victoria en la sexta carrera, convirtiéndose en el undécimo piloto en la historia de la pista de Arkansas, en alcanzar 500 victorias locales.

Ramón Vásquez, un jinete de postín con casi 4 mil victorias de por vida

Vázquez se mudó a Estados Unidos en 2011 y comenzó a montar en Delaware Park. Su perfil ha ascendido en los últimos años como jinete destacado en Oaklawn Park, Remington Park, Turfway Park, Ellis Park, Gulfstream Park y Prairie Meadows.

Vásquez, encima de Cur Non, en un sprint con premio de $16,000, fue la victoria de la hazaña, lo que representó su segunda victoria en la cartelera y la novena en los últimos tres días de carreras. El lunes anterior, había tenido la primera opción en cinco victorias, igualando su mejor marca local.

Ramón Vásquez camino a la historia

Vázquez ocupa el segundo lugar en la clasificación de jinetes con 28 victorias, detrás de Cristian Torres con 29, y busca conseguir su primer título en Oaklawn tras quedar entre los cinco primeros en 2015, 2016, 2017, 2019 y 2025.

Ramón, ya ostenta títulos de monta en Santa Anita, Los Alamitos, Prairie Meadows, Lone Star Park y Remington Park. Vázquez, podría superar al retirado Don Howard como el décimo jinete con más victorias en la historia de Oaklawn antes de que finalice la temporada 2025-26 el 2 de mayo.

Un récord por alcanzar

Howard montó 509 carreras durante su carrera en Oaklawn. El retirado miembro del Salón de la Fama, Pat Day, encabeza los anuarios de Hot Springs como el jinete con más victorias, con 1264.

Ramón Vásquez, en la actualidad suma 3,915 victorias de por vida con una producción de $94,391,101. En la presente temporada suma 24 lauros y ganancias sobre el millón de dólares para sus conexiones.

Para esta semana tiene compromisos en Oaklawn Park jueves y viernes El sábado estará en Aqueduct, con el ejemplar Dirty Rich en el Gotham Stakes G3 de $300,000, para regresar el domingo a Oaklawn, para guiar a seis ejemplares entre ellos a Take Charge Macy en el Honeybee Stakes G3 de $750,000.