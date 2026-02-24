MLB: Figura del Magallanes comienza a llamar la atención en San Diego

Suscríbete a nuestros canales

El Spring Training no detiene su marcha, y desde que arrancaron los juegos de exhibición muchos peloteros venezolanos han dado de qué hablar. Uno de los que no ha parado de batear desde entonces, y que pertenece a los Navegantes del Magallanes, espera extender ese buen ritmo para tratar de hacer historia este año con los Padres de San Diego.

San Diego ya presta atención

La magia de los entrenamientos primaverales permite que aquellos jugadores invitados se den más a conocer con sus actuaciones. Ese pareciera ser el caso de Carlos Rodríguez, quien apunta a protagonizar un 2026 por todo lo alto con su nueva organización.

El jardinero del Magallanes está en sus sextos entrenamientos primaverales, con el detalle que este sí podría ser el que lo impulse hacia su debut en Grandes Ligas. Es por eso que luego de tres presentaciones se ha convertido en el bate más activo de San Diego, con imparables en cada uno de esos duelos.

Hasta los momentos, Carlos Rodríguez acumula cuatro inatrapables en siete turnos al bate, lo que le deja un promedio de .571, el tercero más alto del equipo por ahora. Además, a ese buen aporte hay que agregarle una carrera impulsada y un doble.

Recordemos que el venezolano firmó un contrato de Ligas Menores con los Padres, por lo que está obligado a sobresalir durante este Spring Training para tratar de entrar en los planes del staff técnico. Hasta los momentos, todo parece apuntar que los jardines del equipo están cubiertos con Ramón Laureano, Jackson Merrill y Fernando Tatis Jr., mientras que Bryce Johnson parte con ventaja para ser la cuarta opción esta temporada.