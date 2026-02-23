WBC: Estos fueron los lanzadores con más innings lanzados en el Clásico anterior

Suscríbete a nuestros canales

Semana y media es lo que resta, para que el orbe del beisbol se paralice en apoyo a cada una de sus selecciones en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 y ante las ausencias en el roster de Venezuela, repasaremos a los lanzadores que acumularon más innings de trabajo en la edición anterior.

El conjunto dirigido por Omar López llegó hasta los cuartos de final en 2023, lo que quiere decir que disputaron cinco desafíos, en un periodo donde los más utilizados fueron los brazos que vinieron desde el bullpen.

Este es el lanzador que más trabajo tuvo en el Clásico Mundial de 2023:

En esos siete desafíos, el venezolano que más tiempo estuvo en el morrito fue el derecho Luis García, quien acumuló siete tramos completos, siendo el único brazo que superó los cinco episodios, entre sus compatriotas.

El derecho, acumuló dos presentaciones, ambas como relevista. La primera fue ante Dominicana, a quienes dominó durante tres capítulos completos sin permitirles hits y en la segunda, aceptó dos rayitas limpias en cuatro innings frente a Estados Unidos, para dejar una efectividad de 2.57 en ese evento. García, actualmente se encuentra recuperándose de su segunda cirugía Tommy John luego del Clásico Mundial.

Estos fueron los lanzadores con más innings lanzados en el Clásico de 2023:

Luis García: 7.0 IL

Pablo López: 4.2 IL

José Ruíz: 4.1 IL

Silvino Bracho: 4.0 IL

Jesús Luzardo: 4.0 IL

Emmanuel De Jesús: 3.2 IL

Martín Pérez: 3.2 IL

José Alvarado: 3.0 IL

Carlos Hernández: 2.2 IL

José Quijada: 2.1 IL.

¿Cuántos nombres de esa lista repiten en esta edición?

Curiosamente, solo un lanzador de los que integran esos 10 brazos nombrados repetirá en la venidera edición en el roster de Venezuela, aunque tentativamente serían dos. Esto motivado a que el lanzador que ya está confirmado es Emmanuel De Jesús, mientras que Jesús Luzardo se encuentra en la lista de reserva, lo que quiere decir que podría ingresar en una hipotética segunda ronda o en caso de alguna lesión.

Los nombres que verán acción nuevamente debieron ser cuatro, pero ya están confirmadas también las bajas de Pablo López (lesión) y José Alvarado (seguro), quienes inicialmente estaban en el roster oficial de la selección nacional.