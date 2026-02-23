Richard Páez consigue su primera victoria en su regreso a Colombia

Suscríbete a nuestros canales

En su tercer partido al frente del equipo, el técnico venezolano, Richard Páez, alcanzó su primera victoria con el Cúcuta Deportivo, tras ganar su duelo ante el Tolima con marcador de 3-2 en la primera división del fútbol colombiano.

El Estadio General Santander fue epicentro del que también fue el primer triunfo del club en el Torneo Apertura del balompié cafetero, que llevaba disputados siete jornadas previamente.

Los tres puntos además contaron con gran dosis de Venezuela, dado a que dos de los tres tantos del Cúcuta fueron anotados por el delantero criollo Luifer Hernández, que firmó minuto 28' y luego al 57'.

Richard Páez consigue una victoria que da respiro al Cúcuta

Esta victoria es de respiro para el cuadro fronterizo, en medio de las preocupaciones que generaba su sequía de victorias y su cercanía con los puestos más bajos en la tabla.

Desde la llegada de Páez al banquillo cucuteño, el cuadro registró una derrota contra Medellín (1-3) y luego empató ante Alianza FC (1-1). Ahora, tras este resultado, llegó a los seis puntos en el torneo y se ubicó en la casilla 17. Su más cercano perseguidor es el Deportivo Pereira con cuatro puntos en las ocho fechas recorridas.

El siguiente partido de los dirigidos por Richard Páez, correspondiente a la novena jornada del Torneo Apertura, está previsto para el próximo domingo 1 de marzo ante el Deportivo Pasto.