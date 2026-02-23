Pep Guardiola confía en remontar la Premier League: "Van a pasar muchas cosas"

Suscríbete a nuestros canales

El Manchester City ha activado el modo "caza". Tras una victoria crucial frente al Newcastle, Pep Guardiola ha mostrado su faceta más optimista y humana, revelando la receta con la que pretende remontar los cinco puntos que lo separan del liderato (contando con que los "citizens" tienen aún una jornada menos en el calendario).

Lejos de la rigidez táctica, el técnico catalán ha apostado por la salud mental y la desconexión de sus jugadores antes del tramo final de la temporada.

Días libres en el City

Pep Guardiola sorprendió a la prensa al detallar las instrucciones que dio a su plantilla tras el último triunfo. En lugar de encerrarlos en el gimnasio, el técnico les otorgó libertad absoluta para resetear el sistema.

"Les he dado tres días de fiesta y les he dicho: 'Chicos, tomen mucha caipirinha y muchos daiquiris. Disfruten de la vida. Y, después de esto, harán entrenamientos como Dios manda y vamos por el Leeds'", confesó.

Para el entrenador, este enfoque es el único camino para sobrevivir a la presión asfixiante de la liga inglesa. Según su filosofía, obsesionarse con los resultados de los rivales directos, como el Arsenal o el Aston Villa, es la vía más rápida hacia el error.

La paciencia es la clave

El ex Barcelona advirtió sobre el peligro de proyectar escenarios futuros en lugar de centrarse en el presente. "Si piensas en ganar esto o lo otro... recibes una bofetada y lo que pensabas que pasaría, ocurre lo contrario", sentenció.

"Diez partidos son muchos en la Premier League. Van a pasar muchas cosas", aseguró con la seguridad de quien ya ha remontado campeonatos similares en el pasado.

El Manchester City se encuentra en una posición que conoce bien, acechar desde la sombra, esperando el tropiezo del líder mientras ellos mantienen la regularidad. Con la plantilla descansada y con el "permiso" de Pep para disfrutar, los citizens parecen listos para la embestida final.