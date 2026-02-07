¿Debutó Keiber Lamadrid? West Ham ganó un partido clave en la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

La Premier League dio continuidad a una nueva jornada de la competición, en la fecha 25, y uno de los equipos que tenía la lupa puesta era el West Ham United. Por lo menos, así fue en Venezuela, por la expectativa de saber del criollo Keiber Lamadrid, recientemente incorporado al club.

El cuadro del extremo venezolano se llevó la mejor parte ante Burnley, en un cotejo clave y con mucho en juego, que superó 2-0 de visitante y que sirvió para ponerse a solo tres puntos de la salvación de la categoría.

El West Ham llegó a los 23 puntos por los 26 que registra el Nottingham Forest, que perdió en la jornada a manos del Leeds United (3-1) y que también es de esos clubes peleando en la zona baja, con 29 unidades.

¿Keiber Lamadrid estuvo presente?

La expectativa por un posible debut del venezolano estaba en el ambiente en las horas más recientes. Sobre todo, después de no ver su nombre en la lista del conjunto sub-21, con el que ya vio acción hace algunos días y logró anotar en un partido contra Middlesbrough.

Lo anterior había subido mucho el perfil del venezolano, recién llegado al equipo de Londres, y se esperaba que repitiera con el cuadro sub-21, algo que no ocurrió y dejaría la puerta abierta a un llamado al primer equipo, con el que trabajó durante la semana.

Sin embargo, este desenlace tampoco tomó enteros y el extremo formado en el Futve no fue convocado para estar en el partido ante el Burnley, una decisión que pudiera estar apegada a intentar darle la adaptación ideal al jugador antes de sus primeros minutos.

En medio de todo, el contexto en el que pareciera muy probable unos minutos de Keiber Lamadrid con el primer equipo es en la Fa Cup, partido previsto para el sábado 14 de febrero ante el Burton, después del duelo con el Manchester United en Premier el 10 del mismo mes. Las urgencias del club por la permanencia puede llevar a una rotación en la copa, que abre puertas al criollo a su debut.